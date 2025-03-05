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    親民價！雲林土庫40年麵包店 老闆夫婦維持每顆15元

    方振南、蔡女珠兩夫婦堅持以每顆15元銅板價，讓民眾享用到物美價廉的麵包。（記者李文德攝）

    方振南、蔡女珠兩夫婦堅持以每顆15元銅板價，讓民眾享用到物美價廉的麵包。（記者李文德攝）

    2025/03/05 15:02

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮有一家經營40年的麵包店，由69歲的方振南與67歲的蔡女珠夫婦共同經營。他們始終堅持使用高品質原料，不添加防腐劑、膨鬆劑或泡打粉，讓顧客吃得安心。而最讓人驚喜的是，他們的麵包價格始終親民，至今仍維持15元銅板價，讓人一嚐便愛上。

    方振南是土庫在地人，父親曾是當地知名的「總舖師」。因父親認為製作甜點是門好技藝，又能省去聘請甜點師傅的成本，於是鼓勵他學習烘焙。方振南回憶，國中畢業後便北上學習麵包技術，當兵後回鄉，1985年與太太攜手在自宅開設麵包店。

    「我們當時是土庫最年輕的麵包店！」方振南笑著說，他們始終謹記老師傅的教誨，嚴選食材、杜絕防腐劑、膨鬆劑等添加物，讓顧客品嚐最純粹的美味。麵包價格從一開始5元調製10元後，長達20多年都未調漲，直到2021年才因物價波動略微調整至15元，但仍堅持不偷工減料。

    回想10多年前，台灣歷經食用油、毒澱粉等食安風暴，食品市場陷入信任危機，導致生意大受影響。蔡女珠坦言，那3年他們累計虧損上百萬元，甚至考慮關店改行，曾想去當保全或工廠員工，甚至考慮向農會貸款，但夫妻倆最後決定「再撐看看，不行就關門」。

    方振南說，幸運的是，忠實顧客始終支持讓他們重拾信心，並下定決心不讓民眾花太多錢也能買到好吃的麵包。土庫是個小鎮，消費力不比都市，「我們不求大賺，只希望大家都能吃到安心的麵包」。

    蔡女珠透露，因價格親民，曾有人懷疑這些麵包是否「偷工減料」或使用劣質原料，但顧客吃過後便打消疑慮，紛紛回購。他們能維持低價的秘訣之一，就是店面是自己的，生產人力由夫妻倆負責，省去部分成本。

    「顧客滿足的笑容就是我們最大的收入。」方振南堅定地說，現階段也不打算漲價，將繼續用高CP值的美味麵包，溫暖每一位來店的顧客。

    方振南堅持不加入防腐、膨鬆劑等添加物，讓每個麵包都能擁有最純粹的味道。（記者李文德攝）

    方振南堅持不加入防腐、膨鬆劑等添加物，讓每個麵包都能擁有最純粹的味道。（記者李文德攝）

    方振南、蔡女珠兩人每天起大早便開始忙碌地製作麵包。（記者李文德攝）

    方振南、蔡女珠兩人每天起大早便開始忙碌地製作麵包。（記者李文德攝）

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