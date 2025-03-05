高中生拒升學榜單論價值 家長團體力挺：重視學生多元發展

高雄女中被報導學測無滿級分引發熱議，立委葛如鈞（前排左一）、范雲（前排右一）與來自南北各校的高中生代表開記者會高喊「拒絕升學榜單」。（資料照）

2025/03/05 13:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕昨多個學生團體召開記者會，呼籲各高中不應侵犯學生隱私，公布學生考試成績，台灣家長教育聯盟今天聲援此主張，並向所有家長呼籲應拋棄成績至上的觀念，轉而重視學生特質，並支持學生的多元發展，亦盼望外界在考季的時段不要過於強調考試成績，而是鼓勵並肯定學生的不同表現，或者提供不同入學管道的實例及因應方式，讓家長及學生理解108課綱及多元入學的精神。

大學學測日前公佈成績，高雄女中因為揭露今年沒有滿級分考生引發討論，昨多所高中及學生團體等連袂召開記者會，提出終結放榜新聞、教育部建立相關規範及全面檢討考招制度等訴求，消弭升學主義。

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台灣家長教育聯盟指出，面對劇烈變化的世界，以及我國所面臨的高齡少子現象，108課綱提出「成就每一個孩子，適性發展、終身學習」的願景，正是強調學校教育應該重視每個孩子的特質，鼓勵他們勇於發展所長與所愛，進而養成終身學習的習慣。然而，108課綱雖已實施6年，每至升學考試放榜的時刻，仍見各校喜孜孜地公布該校如何的在大考「大有斬獲」，媒體進而報導成績導向的新聞，造成社會對分數的集體焦慮，結果就是升學考試的分數主導學校教育方向。

台灣家長教育聯盟除呼籲各高中不再公布學生考試成績外，也呼籲全國家長支持學生團體的主張，轉而重視孩子的特質並鼓勵學生適性發展，同時也籲請媒體以報導學生多元學習的成果，取代以考試成績為主的報導內容。

台灣家長教育聯盟認為國中也應比照辦理，不要公布國中教育會考的成績。從國中開始就支持學生的適性學習，不以考試成績作為學生唯一的評量標準；也盼教育部檢討目前國中升高中的免試入學方案，儘速設法減輕國中教育會考對國中升高中的影響，真正落實免試入學的精神，實際上就是落實108課綱的精神。

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