「驚蟄」前大雨春雷作響 民俗專家：好兆頭

民俗專家廖大乙認為，春雷打在「驚蟄」前屬好兆頭。（廖大乙提供）

2025/03/05 00:05

〔記者黃政嘉／桃園報導〕5日是24節氣中的「驚蟄」，不過3日晚間至4日清晨，全台各地春雷已響不停，雙北地區還降下冰雹，桃園市一名失智翁昨天就因大雨而受困路邊，經平鎮警方協助下，順利返家。民俗專家廖大乙表示，春雷打在「驚蟄」前是好兆頭，「驚蟄」當天宜禱告、宏願，另叮嚀屬兔、雞、馬、老鼠的民眾別穿黑色。

3日受鋒面影響，桃園市一名85歲彭姓老翁因大雨受困，平鎮警分局宋屋派出所副所長鄭力行、警員余政鋌及鄧安志，巡邏行經平鎮區延平路與環南路口時，發現彭翁戴著安全帽，蜷縮在人行道旁，狼狽地躲避大雨，員警見狀顧及彭翁安全，便先將他帶回派出所安置，查明彭翁身份後，通知家屬帶回。

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廖大乙表示，今年屬動盪激進變化年，春雷又下冰雹，就是在驚醒萬物，包括驚醒冬眠的動物、昆蟲，代表天地萬物復甦、恢復生機，為陰氣漸失，陽氣漸升的季節替換時刻，也就是陽氣復甦的開始。因此一心向上的人，可利用驚蟄當天，去平常信仰的宗教廟宇禱告、宏願、立志，迎接新年新氣象，將非常有效。

廖大乙也說，民間俗語說「花插頭前不插後」，先禮後兵，還不到「驚蟄」就打春雷，是「非常好」的兆頭，有些人面臨動盪變化，在意義上是正面的，代表淘汰快速，不進則退，另外，在「雨水」、「驚蟄」節氣間打春雷，也有代表雨水豐厚之意，反過來，若春雷在「驚蟄」日後才打，就非好兆頭，有國才有家，國運、個人運氣都會因此變得較差。

廖大乙告誡，驚蟄是太陽、萬物復甦日，正沖生肖屬兔、雞、馬、老鼠，由於黑色屬陰，因此這些生肖的人忌穿黑色。此外，今年蛇年碰上雙春閏6月，罕見出現3個6，驚蟄當日，非必要的話，提醒盡量不去殯儀館、火葬場、醫院。

桃園市一名失智翁3日因大雨而受困路邊，經平鎮警方協助下，順利返家。（平鎮警分局提供）

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