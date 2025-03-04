45歲以上障礙者占近6成 楊銘威籲用愛支持憨兒終老

愛心大使楊銘威和童心寶貝合影，親切和心智障礙大朋友互動。（圖由第一社福提供）

2025/03/04 15:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕第一社福基金會指出，根據113年衛福部統計，全台心智障礙者約有37萬人，其中45歲以上共有21.8萬人，佔了整體的59％。隨著人口結構邁向超高齡化，越來越多障礙者與家庭照顧者被迫陷入「雙重老化」的困境。

第一社福照顧心智障礙幼兒及成人已45年，而障礙者會比一般人提早20年老化，約在35歲就開始變老，因此步入中年的童心寶貝們，實際體能也急遽退化，並開始併發精神疾病及慢性病，照顧者將面臨著體力和精神的嚴峻挑戰。

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第一社福表示，當雙老家庭成為多數，照顧障礙者的沉重壓力將被迫由老父母或同齡手足承擔，若再遇到照顧者因健康惡化或是經濟困頓，惡性循環下極有可能因走投無路而發生人倫悲劇。

如第一社福服務25年的阿華，有中度智能障礙，其父親為主要照顧者，但阿華有心臟病和血脂、肥胖等問題，為此安排個別化運動、控制體重等，延緩身體退化，但其父已70多歲高齡，且無其他親人或手足，阿華未來必須獨立生活，為此協助阿華規劃圓夢之旅，與父親去機場看飛機、幫父親辦生日茶會，寫卡片、買蛋糕等，表達對父親感謝。老父親很開心看著兒子變得越來越獨立，親子感情也更緊密。

看見障礙者終老議題，演員楊銘威擔任第一社福momo百元捐愛心大使，拍攝公益影片，他當天到第一社福博愛發展中心，和成人心智障礙者一起玩樂樂棒球打九宮格，還一起進行抱球過障礙的趣味競賽，不亦樂乎。他盼大眾成為「雙老家庭」的後盾，愛心捐款不只能提供心智障礙者適切的服務，也提供照顧者支持的陪伴，創造「安心終老」的未來。

童心寶貝和愛心大使一起玩投籃，投進籃框後開心擊掌。（圖由第一社福提供）

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