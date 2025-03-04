雄女無學測60滿級分被揭露 引發高中學生怒火

立委葛如鈞與范雲一同出席，『南北高中及大學生串聯，要求檢討大學考招制度、消滅升學主義倡議記者會 』，會中來自台灣南北各校的高中生代表，並高喊『拒絕升學榜單，理解學生挑戰』的口號訴求！（記者田裕華攝）

2025/03/04 10:58

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測於2月25日公布成績，高雄女中今年沒有60滿級分考生一事被揭露而引發討論，引發全國高中考生的怒火，包括雄女前班聯會幹部等多名考生、EdYouth台灣一滴優教育協會、雄中考生、高雄學生民主聯盟及雙北高中職學生權益陣線，今（4）日在立法院召開記者會，大喊「拒絕升學榜單，理解升學挑戰！」要求終結放榜新聞、教育部建立相關規範及全面檢討考招制度，以消弭升學主義。

EdYouth理事長蔡其曄表示，學校公布榜單是加劇升學壓力，讓學生焦慮於數字競賽，學測不應成為單一標準，考招制度應更重視學生特質，呼籲教育部提升特殊選才比例，擴大多元入學機會，讓不同專長的學生真的能適性揚才。

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高雄中正高中高三學生、高雄學生民主聯盟主席萬儀梵表示，考生的成績竟成為公眾檢視和批評的對象，學測成為唯一檢視標準，讓考生們不堪重負，高雄學生過去發起「中止放榜新聞」連署，當時的雄女校長林香吟曾簽署備忘錄支持，但校長換人，這些承諾成為「被忘錄」遭棄置，學生分數和志願選填的個人隱私都被公開而造成傷害，不應用一組數字去定義考生人生，不少學生投入社會議題以改變現狀，這些都是高中學習的多元價值。

雙北高中學生權益陣線理事長陳佳儀表示，2019年北市數間高中均簽署不公開榜單備忘錄，後來也真的有趨緩，但不少私立學校卻以公布學生的成績作為招生手段，要求學校終止以成績造神的行為，學校不應把快樂建立在學生的痛苦，不應以成績好壞評價學生。

立委范雲出席記者會表示，部分校長的發言充滿性別刻板印象，升學主義陰影一直籠罩著學生，學生個資不應成為學校招生，讓學生可能被肉搜，2019年就看到雄中雄女發起終結放榜新聞，有1萬人連署，前總統蔡英文也有在臉書響應，學校不應在競爭壓力下而未保護學生，學生為自己權益站出來，讓大人感到羞愧，教育部也應有更積極的作法，真正保障學生權益；立委葛如鈞也出席記者會支持。

雄女前班聯會副主席、雄女高三考生呂亞宣表示，「雄女沒有滿級分考生」對於很努力想要取得滿級分的考生是二次傷害，沒有考滿級分還被放大檢視，無榜單公告才能讓考生檢視自己的成長進步；雄女高三生張可霓也說，放榜新聞對失常考生的心情影響巨大。

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