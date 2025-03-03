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    正對台南永康全民運動館 地藏王菩薩點頭納骨塔改造門面

    配合台南永康全民運動館預計明年中完工，正對面的永康第一公墓納骨塔將改造門面，拆除入口的牌樓。（記者劉婉君攝）

    配合台南永康全民運動館預計明年中完工，正對面的永康第一公墓納骨塔將改造門面，拆除入口的牌樓。（記者劉婉君攝）

    2025/03/03 17:34

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區第一公墓納骨塔正對永康全民運動館基地，因應全民運動館預計於明年中完工，永康區公所在區長李皇興率領全區里長向地藏王菩薩擲筊請示後，將啟動納骨塔門面改造。

    永康區納骨塔因辦公室與廁所朝向一樓大門，有民眾反應對先人不敬，區公所近日發包進行改善工程，而考量到未來對面的永康全民運動館完工後，將有許多民眾出入運動，且納骨塔入口處現有的牌樓年代久遠，區公所也著手規劃門面綠美化。

    李皇興表示，日前已針對納骨塔門面預計改造的項目，逐一向地藏王菩薩擲筊請示，全區四十三里的里長也幾乎全部到齊，請示的5個項目中，其中3項獲得應允，包括拆除牌樓、更換環保金爐、停車空間整理。

    李皇興指出，未來納骨塔的入口將略向外移，辦公室及廁所改善工程完成後，鄰近馬路的圍牆也將拆除，配合永康全民運動館的規劃，進行整體環境的綠美化，讓不論是來運動的民眾，還是祭拜祖先的民眾，都能擁有更舒適優質的環境與景觀。

    而將現有的金爐改換為環保金爐，也可以減少對環境造成的影響，相關門面改造工程初步估計約需超過2000萬元經費，將爭取市府與市議會支持，目前正在設計中。

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