等20多年！鶯歌南鶯市民活動中心動土 2026年3月完工

鶯歌區南鶯市民活動中心動土，市長侯友宜持鏟參加儀式。（記者陳奕劭攝）

2025/03/03 16:57

〔記者陳奕劭／新北報導〕鶯歌南鶯地區20幾年已無活動中心，為滿足周邊1萬多名里民需求，市府斥資3100萬元在鶯歌區三號公園興建南鶯市民活動中心，今天（3日）動土，預計明年（2026年）3月完工，活動中心提供更多集會空間，可作為銀髮族俱樂部與老人共餐用途，還能結合周邊藝文景點廣辦活動。

市長侯友宜表示，南鶯市民活動中心座落於鶯歌三號公園內，捷運三鶯線下方，周邊緊鄰鶯歌陶瓷老街、新北市立鶯歌陶瓷博物館，新北市立美術館也將於4月25日開館，活動中心可作為老人共餐、銀髮俱樂部，提供居民更多集會空間，結合周邊景點廣辦藝文活動，發展出不同的特色。

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立委蘇巧慧指出，南鶯活動中心基地緊鄰鶯歌溪，為讓工程順利，她不僅向經濟部水利署第十河川局協調相關用地，未來她也會和議員一起努力，持續爭取前瞻經費第五期補助南鶯市民活動中心。

民政局長林耀長說，南鶯市民活動中心總經費約3100萬元（目前地方政府全額），為結合活動中心與周邊三號公園的1層樓建築，內部面積約303平方公尺，可容納200人左右，預計明年3月完工，讓各年齡層都有適合的活動與學習環境。

市議員卓冠廷指出，南鶯活動中心是在地等了20多年的期待，雖然2022年早該發包，但過程困難重重，經過不斷提案、質詢，終於在去年5月取得建築執照，如今順利開工，他不會滿足於此，未來還要為活動中心爭取更好的設備；議員洪佳君說，活動中心所在地得天獨厚，未來作生意財源滾滾，興辦公共事務也相當方便，希望中心落成後帶動地方繁榮。

鶯歌區長曾明華表示，活動中心落成後不僅提供當地居民辦活動，也能配合公務機關或社區舉辦交誼與教育研習，提升公共服務水準。

南鶯市民活動中心舉行開工典禮，市長侯友宜（右2）、立委蘇巧慧（左2）等人持香參拜。（記者陳奕劭攝）

鶯歌南鶯市民活動中心位於鶯歌老街附近，地理位置方便。（記者陳奕劭攝）

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