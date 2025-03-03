衛福部彙整統計 醫院護理人員平均收入曝光

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說明護理人力監測情形。（記者林惠琴攝）

2025/03/03 15:42

〔記者林惠琴／台北報導〕急診壅塞趨緩，但為了避免重演，提升護理人力避免影響開床是重中之重，衛福部除了已啟動一系列對策外，今（3日）也公布最新經常性與非經常性薪資項目合計的醫院護理人員每月平均薪資，以護理師為例，年資1年以下約53700元，年資25年以上則是84500元。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，針對急診護理人力的醫院因應措施，已包含依患者需求調整護理人力、設有值班護理長現場監督與調度、部分設有輔助人力配置、儀表板優化急診病患流動、設有急診後送病床等。

請繼續往下閱讀...

蔡淑鳳也提到，去年推動三班護病比，今年1月整體達標率為醫學中心59%、區域醫院49%、地區醫院86%；目前看起來相對不易達標的是醫學中心大夜班，去年每月達標率多落在3、4成，但今年1月已上升至63%。

蔡淑鳳表示，衛福部每月會監測護理人力變化，每年1至4月為主要流失月份，9至11月則是增用月份，而檢視今年2月較去年同期，總執業護理人員數增加3531人，醫院執業護理人員數也增加1428人。

蔡淑鳳強調，護理人力政策整備4項計畫，今年共識包含三班輪值夜班護理人員直接獎勵預算47億元、三班護病比達標獎勵16億元、護理新手臨床導師制度3.6億元、醫院護理友善職場典範認證2500萬元，總計66.85億元。

其中三班護病比達標獎勵，必須專款專用，由醫院統籌用於護理人員，就各自護理人力流失影響因素做差異性留任措施，例如白班加給、假日加給、護理主管或資深護理加給、創新留任等；此外，醫院應將獎勵金分配方式公開供查詢，不可作為非護理人員如行政人員的獎勵。

另外，健保署預計4年投入100億元調升住院病床的護理費，健保署長石崇良強調，這項金額不是編列在醫院總額，而是其他部門，因此不必擔心挖東牆補西牆，會配合每年的協商機制逐年提升護理費，同時扣合相關人員薪資調整。

蔡淑鳳也指出，在衛福部護助e起來平台上，去年開始由全台400多家醫院公告各別護理薪資，目前經常性與非經常性薪資項目合計的每月平均值，以護理師為例，年資1年以下約53700元、年資1至5年約68300元、年資6至10年74600元、年資10至15年76800元、年資15至20年78900元、年資20至25年81700元、年資25年以上84500元。

蔡淑鳳強調，目前加強護理薪資透明化，可作為護理人員選擇就職醫院的參考，也可作為比較護理薪資改善的基礎。至於護理團體建議讓男性護理師可在醫院服替代役，現行男性護理人員占比約4%，正在與兵役署討論與研議相關措施，但涉及整個國家制度、補充人力配套等，可能還需要其他配套。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法