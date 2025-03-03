彰市大埔路標線型人行道上路18天抓37件違停 警檢視現況

彰化市大埔路18天抓37件違停，標線型人行道偶有汽車違停。（記者湯世名攝）

2025/03/03 13:57

〔記者湯世名／彰化報導〕大執法效應！彰化市大埔路標線型人行道從上月14日開始取締違停，經過18天來大執法，共取締37件違停；經警方觀察，該措施上路至今，汽、機車幾乎都停在停車區內，行人則都走在人行道上，不過有部分店家的花盆、招牌占據人行道，警方強調也將一併取締。

大埔路施作總長1050公尺、寬0.9到1.2公尺的標線型人行道，人行道噴上綠漆，機車停車區在人行道外，從上月14日起正式展開取締。彰化警分局統計，經過18天大執法，共開出汽車17件、機車20件違規停車，合計共37件，全部開罰600元以上、1200元以下罰鍰。

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警方指出，經過18天來嚴正執法，汽、機車違規停車情形已相當少見，偶有少數汽車仍占據人行道，員警巡邏發現一律開單告發；此外，沿線有少部分店家、居民把招牌、花盆放在人行道上，此已違反道路交通管理處罰條例第82條「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」，行為人將處1200元以上2400元以下罰鍰，且責令行為人即時停止並消除障礙。警方表示將持續取締違停，不會有空窗期。

彰化市大埔路標線型人行道偶有汽車違停，讓行人走在人行道上相當不便。（記者湯世名攝）

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