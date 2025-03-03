關西高甫山上有「石窟佛」 就連「仙杜瑞拉」也來朝聖留下高跟鞋印

關西高甫山山稜線，被風化的石窟中安坐著一尊古樸的佛像，佛前還放有可點線香的小盤，研判曾有人在此膜拜過。（記者黃美珠攝）

2025/03/03 13:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮知名郊山很多，其中可跟「小百岳」石牛山連稜縱走的高甫山，坊間知名度雖不高，但在山友圈內卻因「石窟佛」、仙杜瑞拉的「高跟鞋」而平添傳奇色彩，再加上想要朝聖，開門劈頭就得面對長約300公尺、一口氣陡升270公尺高的陡坡，有「小五寮尖」的威名。

關西山友葉國杰說，想要登堂入室挑戰高甫山，其實不太容易，除了它的登山口，位於號稱「羅馬公路」的118號縣道33.5公里處「牛鬥口」平平無奇，讓人容易錯過之外，從牛鬥口往上起登就是個「陡」字！在這裡登山杖不管用，戴上手套，全力拉緊拉繩才是要緊，為此他花了1000多塊在這裡綁拉繩，供山林同好們好行。

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要挑戰高甫山節奏不要太快是訣竅，建議每15分鐘就休息一下。如果想從高甫山沿著稜線陸續攻克彩和山、油井窩山、石牛山，大概要花9個小時，而最困難的就是牛鬥口到高甫山這段，號稱「小五寮尖」。

但若想輕鬆走，抵達高甫山後折返下山，一個上午的時間剛剛好，沿途可以遠眺竹北、竹市、以及源遠流長的鳳山溪，往東則展望橫山大山背、竹東鵝公髻山、甚至大霸尖山。

把視線拉回腳下則是關西玉山周邊的盪耙山、赤柯山、以及東獅山並立，3座翠峰下就是人造的高球場；其中盪耙山外型猶如農家曬穀用的「盪耙」，所以得名。

葉國杰說，這條山徑生態豐富，遇上穿山甲、蛇龜等野生動物毫不稀奇，稀奇的是，途中竟有像是中國敦煌因風化所成的小石窟，而最驚喜的是，不知道是誰在石窟中放了尊古樸佛像，讓人爬山的半路能遇見佛，安定心神。

這尊佛像放在風化的岩壁中大小適中，不僅能遮風擋雨，還看得出曾有人點香膜拜過。岩壁壁面跟石窟等風化痕跡構築出的圖案，有的像是心型，也有似猴子嘴巴或貓頭鷹側臉的，堪稱鬼斧神工。

岩壁的另一側，還有幾個孔洞，其中1個貌似高跟鞋，山友們除了討論到底怎麼風化形成的？不知道夜宿在裏頭的動物會是什麼等之外，也有人開玩笑說這根本是仙人來過的足跡，也有人聯想前述高跟鞋，就像是灰姑娘遺落的，讓爬山這個活動也添添些許童趣！

山友葉國杰說，從牛鬥口往高甫山，陡升之後就可以看到圖左遠方盪耙山（右往左依序）、赤柯山、以及東獅山的翠峰。（記者黃美珠攝）

風化岩壁上出現的高跟鞋，讓山友們驚嘆大自然的鬼斧神工。（記者黃美珠攝）

風化岩壁上出現的高跟鞋，讓山友搶拍這隻可能是「仙杜瑞拉遺落的鞋子」。（記者黃美珠攝）

爬山半路遇見佛，眾山友們立刻見佛快拜。（記者黃美珠攝）

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