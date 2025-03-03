北市議員詹為元批社宅包租代管 權責不明、申請流程不友善

台北市議員詹為元指出，健康社宅首次招租中籤率僅5.9％。（資料照，台北住都中心提供）

2025/03/03 12:51

〔記者何玉華／台北報導〕買房不易，社會住宅成為新選擇，但需要抽籤的社會住宅中籤率不高，另一種利用民間住宅辦理租屋媒合的「包租代管」卻無人問津，台北市議員詹為元認為是權責不明，房東仍掌握主導權，且申請流程不友善導致，市府應扮演主導角色，從握有主控權的市府版本的業者做起，讓業者直接與房東協商，同時提升數位友善度，設立專門窗口或服務站協助媒合。

詹為元指出，根據都發局提供的數據，以健康社宅首次招租為例，總申請件數8532件，中籤率僅5.9％，而包租代管最新第4期數據，共932件申請，媒合成功（中籤率）達79.39％。社宅跟包租代管都是政府所說的社會住宅的房源，卻出現「社宅難中籤，包租代管乏人問津的窘境」。

請繼續往下閱讀...

詹為元表示，經與社會住宅推動聯盟討論，造成包租代管「乏人問津」可能原因包括業者權責不明，房東仍掌握主導權；包租代管本應由業者作為「二房東」，但實務上，房東仍是最終決策者，導致房客面臨高度的不確定性。其次是弱勢名額形同虛設，雖有規定要保留弱勢戶名額，但業者往往優先挑選風險較低的租戶如原住民等，使真正條件處更弱勢者被排除在外。

此外，市府接獲民眾陳情總回覆要民眾自行上網搜尋房源並連繫持有房源的業者，申請流程不友善，讓數位能力不足的長輩或突遭遇變故的市民無所適從。

詹為元提到，從民眾陳情案件類別前五大反映問題中就包括「釐清業者辦理進度及房東聯繫事宜」及「租約簽訂確認事宜」，這些問題若市府不介入，再多的包租代管房源依舊無法解決長者租屋問題。包租代管政策雖由中央主導，不代表市府可以袖手旁觀，更應針對高齡長者、弱勢戶等特殊族群，善用資源優勢，提供更主動且有效的媒合與支援服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法