海上閱讀趣！基隆市府贈書「望僕號」 讓世界看見基隆

基隆市文化觀光局贈送海上圖書館望僕號（Doulos Hope）攝影集《潮浪基隆》與《誰來基隆》系列繪本各3套，期望透過影像與故事，讓國際讀者更深入認識基隆的歷史、人文與多元文化。 （記者羅國嘉攝）

2025/03/03 12:33

〔記者羅國嘉／基隆報導〕海上圖書館望僕號（Doulos Hope）2月7日起至3月9日停靠基隆港西一碼頭巡展，是台灣巡迴最終站，船上有超過二千種書籍，還設有景觀咖啡廳，為此，基隆市文化觀光局贈送在地出版品，將基隆的故事帶往世界各地。此次贈送的書籍包含攝影集《潮浪基隆》與《誰來基隆》系列繪本各3套，期望透過影像與故事，讓國際讀者更深入認識基隆的歷史、人文與多元文化。

文化觀光局長江亭玫表示，此次贈書考量到望僕號航行遍及多國，因此精選具備跨文化溝通潛力的出版品。《潮浪基隆》透過鏡頭捕捉基隆港的自然景觀、城市變遷與海洋文化，完整呈現基隆作為港都的風貌與魅力；而《誰來基隆》系列繪本則以基隆的多元族群歷史為主軸，描繪原住民、西班牙人、法國人、日本人與漢民族的文化故事，呈現基隆如何在移民、貿易與歷史發展下，形塑成今日多元共融的城市樣貌。

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江亭玫指出，自望僕號停泊基隆港以來，不僅受到市民熱烈歡迎，也吸引來自全台各地的旅客專程登船，帶動港區周邊商機與經濟活力。值得一提的是，不少市民成為望僕號的忠實粉絲，幾乎每天登船探索不同書籍與文化活動，展現對這艘文化的船有熱愛與支持。

江亭玫說，為延續這股閱讀熱潮，基隆市公共圖書館與在地書店攜手合作，在望僕號船上設置專屬活動區，提供二手書交換、闖關遊戲等多元閱讀體驗，讓更多民眾透過不同方式親近書籍、探索知識，進一步推廣基隆的閱讀文化。

江亭玫表示，這次的文化交流不僅讓基隆市民享受國際級的閱讀體驗，更希望透過贈書，讓基隆的故事隨著望僕號航向世界，讓更多人看見這座海港城市的歷史、人文與文化魅力。

來自德國的海上圖書館望僕號（Doulos Hope）2月7日起至3月9日停靠基隆港西一碼頭巡展，基隆市文化觀光局贈送在地出版品，希望將基隆的故事帶往世界各地。（記者羅國嘉攝）

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