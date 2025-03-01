金錢豹創辦人學校春酒首秀 偕小24歲新婚妻亮相閃爆全場

袁昶平（右）與吳菀庭在葳格學校春酒婚紗宴走秀。（葳格提供）

2025/03/01 18:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中金錢豹集團、葳格國際學校創辦人袁昶平去年初與原配魏雲菱離婚，6月低調與小他24歲的葳格執行董事吳菀庭結婚，今年學校春酒席開百桌，宴請千名教職員工、家長及賓客，兩人更首度公開亮相，在婚紗禮服舞會上連袂走秀上台切蛋糕、比愛心，宛如婚禮，閃爆全場。

葳格國際學校今年舉辦春酒晚宴，席開百桌，宴請千人，大手筆端出龍蝦及帝王蟹等豪華菜色，春酒祭出百萬獎金、節目尾聲上演空爆氣球，氣球裡的美元鈔票從天而降，讓全場瘋狂。

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袁昶平會中宣佈，葳格迎來創校25周年，未來將在彰化鹿港設立新校區；吳菀庭也說，今年春酒祭出的總獎金高達百萬元，教職員人人有獎，從6個校區的校長、教師和行政人員各選出一名年度最佳員工，以肯定和感謝表現卓越的同仁。

葳格學校春酒晚會節目由老師和學生跨校區合作，其中更有世情長久、強強聯手婚紗走秀，師生粉墨登場，展現世界大國八款婚紗，校方還安排袁昶平偕吳菀庭上台切蛋糕、比愛心，會中也頒發資深員工貢獻獎，表揚9位在葳格服務滿20年的員工，以及18位服務滿10年的員工。

袁昶平（右起）與執行董事吳菀庭在葳格春酒宴上攜手切蛋糕。（葳格提供）

袁昶平（右起）與吳菀庭在葳格春酒宴上比愛心。（葳格提供）

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