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    國產藍莓大聯盟、霧峰農會、德國拜耳簽備忘綠 導入大數據監測與管理技術

    國產藍莓大聯盟將收集大數據、引進德國技術提升藍莓產值。（霧峰區農會提供）

    國產藍莓大聯盟將收集大數據、引進德國技術提升藍莓產值。（霧峰區農會提供）

    2025/03/01 17:13

    〔記者黃旭磊／台中報導〕農業部農村發展及水土保持署台中分署，攜手中苗地區農友及台灣農創興業共創「國產藍莓大聯盟」，與霧峰區農會及德國拜耳公司共同簽署智慧農業合作備忘錄，導入大數據監測與精準管理技術，水保署分署長陳榮俊說，以科學化方式協助農民調控土壤酸鹼值，並規劃藍莓產業發展計畫提升產值。

    台灣藍莓產期約在4月至7月，由於土壤偏黏且腐植質少，不適合種植藍莓，導致產量遠遠落後中南美洲智利等大國，農業部主導成立「國產藍莓大聯盟」，將協助農民調控土壤酸鹼值、偵測環境及植物病害，大幅降低種植風險，提升農業生產力。

    陳榮俊表示，本次藍莓產業發展計畫導入智慧農業技術，除了改善農業生產方式，也能帶動地方農村的基礎建設與社區資源整合，進一步提升農村地區發展潛力。

    農委會台中區農業改良場指出，國內種植藍莓農友很少，南投縣八卦山區青農透過網路接單，產地直銷藍莓鮮果逐漸發展出產業規模。

    台灣農創興業為提升藍莓產品能見度，由百萬網紅「霧農大叔」拍攝短影音並上架「農創家電商」，影片介紹國產藍莓種植特色，上架短短3天即突破50萬觀看人次，顯示消費者對於國產藍莓高度興趣。

    台灣農創興業董事長黃景建說，農村產業發展需與市場需求接軌，並透過數位行銷讓國產藍莓打開知名度，消費者多了優質水果選擇，農村產業鏈也更加完整並創造經濟模式。

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