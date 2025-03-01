花蓮青年打造「相思木扶手餐椅」 獲德國iF設計獎殊榮

花蓮手作家具品牌「木想傢」創辦人王嘉納，帶領玉里青年精心打造「相思木扶手餐椅」，榮獲德國iF設計獎（iF Design Award）。 （王嘉納提供）

2025/03/01 17:00

〔記者林曉雲／台北報導〕花蓮手作家具品牌「木想傢」創辦人王嘉納，帶領玉里青年精心打造「相思木扶手餐椅」，結合50年代藤編椅面，從全球上萬件參賽作品中脫穎而出，榮獲今2025年德國iF設計獎（iF Design Award）。

王嘉納原本是花蓮玉東國中老師，在學校創辦木工班20多年，他曾獲國際家具木工金獎，本報於2013年「教育園丁」專欄，深入報導他在偏鄉帶領孩子學習的努力，獲得社會關注，之後成立社團法人台灣木想傢人才培育協會，帶領偏鄉孩子築夢圓夢。

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「相思木扶手餐椅」在「產品設計項目」的「傢俱／家飾」類別中突圍，獲131位獨立設計專家組成的國際評審團青睞，王嘉納表示，這證明長年以耐心、專業和信任陪伴下的教育方式，也能讓資源相對稀少的偏鄉青年，展現出天賦與才能。

王嘉納說明，「相思木扶手餐椅」採用在地相思木，搭配台灣林產品追溯系統認證，在品質與環保並重下，創作出具有本地識別度的工藝作品，充份展現出台灣工藝的特色，以高難度的加工技術，呈現出獨特的低調光澤與紋理，全椅運用榫接技法組裝，透過大量手工的銼磨，以弧線取代接合處的生硬夾角，用滑順細膩的線條打造「沒有夾角的座椅」，使扶手與椅背曲線貼合人體工學，從木紋到細節均展現出獨一無二的樣貌，正是手工家具的珍貴，也展現出玉里青年技藝磨練的成果。

此外，特別委託台南關廟師傅沈茂來與郭淑惠，以傳統藤編技法，手工編織椅面，適合台灣氣候的透氣和支撐彈性，同時展現出50年代台灣藤業王國的精湛手藝。王嘉納表示，一張相思木扶手餐椅，從設計細節、選料材質、青年培育和異業合作，每個製作環節都充滿用心及情感，滿載精采的在地故事。

該扶手椅於去年曾獲得國立台灣工藝研究發展中心遴選，代表台灣前進巴黎時尚家居設計展，同時榮獲去年台灣金點設計獎肯定，得到製作展示於行政院大禮堂，做為接見貴賓使用的殊榮。

王嘉納原是花蓮玉東國中老師，在學校創辦木工班20多年。（資料照，記者方賓照攝）

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