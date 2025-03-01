台南東山這位伯公有文、武判護駕 頭牙土地公生食福宴分享福氣

台南東原福興宮奉祀的土地公（中）戴官帽，更有文判（右）、武判（左）護駕，在全台土地公廟少見，3神像歷史超過250年。（記者楊金城攝）

2025/03/01 16:34

〔記者楊金城／台南報導〕今天（1日）是農曆2月2日「頭牙」，也是土地公神誕日，台南市客家事務委員會在東山區東原客庄舉辦「伯公生」活動，為接地氣的守護神慶生，透過傳統客家祭儀祝福土地公生日快樂，祈求風調雨順、平安富足。

台南市長黃偉哲在台南市客委會主委陳新裕、東山區長張政郎、東原福興宮主委葉孟亮陪同下，到東原福興宮參加祝壽祈福儀式，發送「伯公」供品紅粄、米糕、發粄給民眾分享「食福」，分享土地公的福氣。

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東山東原老街的地名舊稱「前大埔」，以和一山之隔的嘉義大埔鄉「後大埔」區分，東原擁有悠久的客家移墾歷史。

黃偉哲說，今天在東原福興宮舉行祝壽，期盼伯公庇佑市民平安健康、財運亨通，今年都能「蛇宓隆發」。

陳新裕指出，台南白河、楠西、東山都有早期客家移居發展的聚落，對於客家人來說，土地公就像家中長輩「伯公」一樣，守護著家族的安居樂業，今天祭拜伯公禮俗中，客家人供上盤花、「打粄」製作甜米糕等客家特色供品祭拜伯公，現場也有客家八音演奏八音，為活動增添客家傳統節慶氛圍。

客委會帶領民眾參觀東原地區李家、詹家、郭家宗祠、龍眼焙灶產業，再參加中午「食福宴」，菜單有古早味美食炒米苔目、茄苳蒜頭雞、魷魚螺肉蒜湯、筍香元封等，分享伯公的福氣；台南將推出不同的主題活動，讓參與體驗的民眾感受客家文化的深層意涵。

葉孟亮說，福興宮奉主的土地公戴官帽，更有文判、武判護駕，在全台土地公廟少見，土地公、文、武判神像歷史超過250年，見證客家聚落發展史。

台南東山東原老街的地名舊稱「前大埔」。（記者楊金城攝）

參觀客庄宗祠。（記者楊金城攝）

參觀龍眼焙窯。（記者楊金城攝）

食福宴分享土地公的福氣。（台南市客委會提供）

食福宴部分菜色有客家風味。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（前左一）前往東原福興宮參加祝壽祈福儀式，發送「伯公」的供品紅粄、米糕、發粄給民眾分享「食福」。（記者楊金城攝）

台南市客委會在東山區東原福興宮舉辦伯公祝壽祈福儀式，吸引民眾參加體驗客家聚落文化。（記者楊金城攝）

台南市客委會在東山區東原福興宮舉辦伯公祝壽祈福儀式，吸引民眾參加體驗客家聚落文化。（記者楊金城攝）

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