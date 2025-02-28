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    連5年訪台史博 華府智庫主任葛來儀肯定常設展具國際史觀

    台史博人員為德國馬歇爾基金會主任葛來儀訪問團一行人導覽。（台史博提供）

    台史博人員為德國馬歇爾基金會主任葛來儀訪問團一行人導覽。（台史博提供）

    2025/02/28 17:25

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」主任葛來儀，日前帶領美歐專家學者參訪國立台灣歷史博物館（以下簡稱台史博），這已是她第5次帶團參訪，對於台史博以「世界中的台灣」主軸作常設展，她認為具有國際史觀，有助世界認識台灣。

    台史博館長張隆志於上週六（22日）親自接待葛來儀暨「台美歐政策計畫」 （Taiwan-US-Europe Policy Program, TUPP）訪問團一行14人。此行是葛來儀自2018年起，除了3年疫情期間無法來台，已是第5次帶領「台美歐政策計畫」訪問團參訪台史博。這群年輕學者專業領域橫跨國際政治、商業、AI、資通訊、公衛等。

    葛來儀提到，決定每年定期參觀台史博，是因為台史博常設展具有與世界對話的史觀、完善的展覽內容及英語導覽資源，參觀台史博對於加深歐美國家對台灣的認識與理解，非常有幫助，因此特別邀請來自美國與歐洲專家學者親自走訪台灣。

    訪團參觀過程中，他們對於原漢間的互動、呈現台灣社會樣貌的傳統王爺信仰，特別是走在遶境隊伍前方的報馬仔身上各式各樣的裝扮非常好奇。同時也問到台灣人面對不同政權轉換時的反應，並就台灣歷史研究成果如何轉化為展覽、博物館如何與各年齡層的學生及觀眾溝通、如何將台灣歷史展覽推介給國際觀眾等議題進行交流。

    張隆志表示，台史博的常設展更新以「世界中的台灣」為視野，除回顧台灣多重殖民與多元族群的歷史經驗，並呈現最新的台灣史研究成果，是外國人認識台灣的第1站。

    張隆志表示，台史博於2021年完成常設展更新重新開館，更以「世界中的台灣」為發展願景，新常設展除了回顧台灣經歷多重殖民和多元族群的歷史經驗，更結合近年來台灣史研究的重要成果，包括原住民族群歷史、海洋史、戰後社會發展、社會運動史、以及

    新住民等內容，期能成為保存島嶼集體記憶，促進公民社會對話的知識平台。

    張隆志表示，歷經常設展更新、組織升格到今年準備啟動2期公建計畫，努力從「大家的博物館」提升轉型為「世界的台史博」，向國際展現台灣的文化軟實力，讓外國人更加認識台灣。

    「德國馬歇爾基金會」主任葛來儀（左）帶團參訪台史博，館長張隆志（左2）接待並進行交流座談。 （台史博提供）

    「德國馬歇爾基金會」主任葛來儀（左）帶團參訪台史博，館長張隆志（左2）接待並進行交流座談。 （台史博提供）

    「德國馬歇爾基金會」主任葛來儀已5次帶團參訪台史博，圖為去（2024 ）年與館方合影留念。（台史博提供）

    「德國馬歇爾基金會」主任葛來儀已5次帶團參訪台史博，圖為去（2024 ）年與館方合影留念。（台史博提供）

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