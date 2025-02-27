金門國家公園「越共村」變身戰技體驗場 「鋼鐵戰士」展身手

賈村戰技體驗場有金門鋼雕工作者吳鼎信打造的「鋼鐵戰士」，把士兵警戒、攀牆、破門等訓練時各種姿態表達得活靈活現。（記者吳正庭攝）

2025/02/27 22:01

〔記者吳正庭／新北報導〕內政部國家公園署金門國家公園管理處今天在生存遊戲歸零靶場為第45座據點「賈村戰技體驗場」鳴槍啟用，國家公園署長王成機說，期許金管處與金門縣政府觀光處攜手合作，讓更多遊客進來，為金門創造更多觀光資源。

賈村戰技體驗場有亮點，除了曾是實戰訓練及生存遊戲的場域，還有金門鋼雕工作者吳鼎信打造的「鋼鐵戰士」，金屬材質透過精準焊接，把士兵警戒、攀牆、破門等訓練時的各種姿態表達得活靈活現，儼然成為結合軍事與美感的大型藝術裝置。

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王成機說，金門國家公園是台灣首座以維護歷史文化資產與戰役紀念，兼具保育自然生態的國家公園；政府為感念金門過去為國家的付出，對於相關的建設，會繼續協助保存、維護、活化。

他幽默地說，他是2月26日接受布達就到金門，所以，他是把國家公園署署長的「第一夜」獻給金門；他還「偷偷告訴大家一件事」，署裡面經費最多的就是在金門，配合2022年到2026年的「金門亮點計畫」，內政部和金門縣政府各自爭取到的經費，加起來也有11億餘元，要求金管處應和縣府合作，為金門創造更多的觀光資源。

金門縣副縣長李文良說，1995年金門服役時，曾在賈村接受核生化訓練課程，永遠記得班長把大家防毒面具拿掉，在毒氣房裡踢正步、唱軍歌的場景。他也自豪地說，中華民國大概只有金門的生存遊戲場是最到位的。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允說，當年參加自衛隊訓練「差一點死在裡面」，因為當時使用的多是會漏氣的老舊防毒面具，加上不能戴近視眼鏡「就好像瞎子」，現在舊地重遊仍很有感觸，希望這座別具風格的戰技體驗場「可以為金門日漸枯萎的觀光市場帶來活水」。

曾經勘訪金門超過100座碉堡的「百堡達人」、縣議員董森堡說，「賈村」就是昔日國軍為模擬巷戰、戰術演練的「假村」，他肯定金管處的用心，也建議金管處在大門或適當位置，說明「賈（假）村」由來。

金管處說，賈村戰技體驗場位於中山紀念林，前身是「盤山訓練場」，1960年代中期，國軍仿照「越共村」建立的村落戰鬥訓練場地，當年訓練時除了運用兵力與武器攻堅，還搭配心戰喊話，以達成攻克村落的目標。

金管處說，修復活化後的賈村戰技體驗場，包括歸零靶場、核生化訓練展示中心、毒氣體驗室、家屋搜索區、地下坑道、地形地物利用區、手榴彈投擲區，導入實境解謎遊戲，啟用後開放自由參觀，受理申請場地辦理遊憩活動。

金門「賈村戰技體驗場」內「鋼鐵戰士」模擬士兵攻堅的栩栩如生的造型。（記者吳正庭攝）

賈村戰技體驗場內「鋼鐵戰士」模擬士兵進行攀牆等訓練操演的課程。（記者吳正庭攝）

金門縣議員董森堡戴著防毒面具從賈村毒氣體驗室中走出來。（記者吳正庭攝）

金門賈村戰技體驗場內刻意以仿真的神像及「關帝聖君」的錯置文字，來呈現早年仿造演練課程的假目標。（記者吳正庭攝）

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允在「賈村戰技體驗場」中，仿效早年作戰指揮官居高臨下，敲下鐵鐘、發號施令。（記者吳正庭攝）

國家公園署長王成機說，金管處應與金門縣政府觀光處攜手合作，讓更多遊客進來，為金門創造更多觀光資源。（記者吳正庭攝）

金門國家公園「賈村戰技體驗場」在參與者就位後，舉行別開生面的「鳴槍」啟用儀式。（記者吳正庭攝）

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