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    林保署屏東分署免費贈樹苗來了 12場次網路也能預約

    可愛心型葉的繖楊是恆春半島樹種也是野外瀕危樹種。（林保署屏東分署提供）

    可愛心型葉的繖楊是恆春半島樹種也是野外瀕危樹種。（林保署屏東分署提供）

    2025/02/27 20:39

    〔記者葉永騫／屏東報導〕林業保育署屏東分署植樹月贈苗活動，現在提供網路線上預約領苗，3月3日開放預約登記，再選擇於平日或假日2個特定時段取苗，免去請假早起卡位排隊領苗的困擾，另外還有12場次的現場贈苗活動，提供高、屏、澎地區民眾排隊領取。

    屏東分署表示，2025年植樹月贈苗活動，將於高、屏、澎地區提供超過1萬株樹苗贈送民眾，線上預約領苗提供2000株，將於3月3日上午9點至3月7日下午6點開放民眾網路登記，取苗時間可選擇在平日3月12日（星期三）下午2點至6點，或假日3月15日（星期六）下午2點至5點至屏東分署取苗，預約網址為「https://pingtung.forest.gov.tw/0000842」；自3月8日起至3月底陸續有12場次的現場贈苗活動，可讓民眾排隊領取，各場次贈苗資訊也已經公布於屏東分署FB或官網訊息專區。

    屏東分署說，今年贈送的樹苗至少有20種都是台灣原生種，有蜜源植物如厚葉石斑木、金門赤楠、黃荊等，而枯里珍則是相當具潛力的賞果樹種，更不乏野外分布逐漸稀少的受脅植物例如蘭嶼柿、繖楊等，民眾可視需求到不同場次領取。

    贈苗的各個場次資訊。（林保署屏東分署提供）

    贈苗的各個場次資訊。（林保署屏東分署提供）

    線上預約領苗的時間。（林保署屏東分署）

    線上預約領苗的時間。（林保署屏東分署）

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