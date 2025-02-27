澎湖機場狀況多 冒充離島居民購票、安檢拒脫手錶與航警衝突

澎湖機場近來狀況連連，傳出冒充澎湖居民、安檢拒脫手錶事件。（記者劉禹慶攝）

2025/02/27 12:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然目前澎湖是觀光淡季，班機縮減，但澎湖機場卻狀況連連，先是傳出民眾假冒澎湖居民，購買優惠機票，昨（26）日又傳出民眾安檢過關拒脫手錶與航警發生拉扯衝突，遭妨礙公務移送，最後以1萬元道歉緩起訴收場。

2011年立法院院會三讀通過「離島建設條例部分條文修正案」，開始離島居民往來台灣本島的交通費用，中央政府補助3成。日前澎湖就發生一名女子，因長期出境逾2年而遭戶政單位依法除戶，卻仍持用身分證購票，並享有離島居民優惠票。事後遭民航局查出不具享有優惠票價身分而扣除其補助款，導致航空公司損失，並害處理的地勤人員得出面認賠近千元損失，最後經電話追索才要回。

請繼續往下閱讀...

律師桂祥晟指出，冒充身分購買離島居民優惠票，恐觸犯詐欺得利罪，處5年以下有期徒刑，拘役或科或併科50萬元以下罰金，另外此屬非告訴乃論罪，即使和解仍會有刑責，呼籲民眾切莫貪圖小便宜，以身試法。

另外，昨日馬公市知名小吃店陳姓老闆，要坐中午12時10分飛機到台北，在澎湖機場過安檢門之前，1名張姓航警要他把手錶脫下才能過安檢門，但陳以手錶是已故父親留給他的紀念品，不能弄壞或弄丟拒脫，但張姓警察堅持要他脫下，他要求警察開具一張保證書保證手錶不會弄壞掉，警察不肯，過程中還傳出陳男揚言耍特權，要找立委與朋友，並與航警發生拉扯，但陳否認，並表示只是查看名牌，馬公航警所則表示有錄影畫面，以妨害公務移送。

澎湖目前是觀光淡季，但機場狀況連連。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法