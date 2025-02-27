贈品轉送會讓人觀感差？ 網友點出眉角

贈品到底可不可以再送人？網友看法兩極。示意圖。（情境照）

2025/02/27 00:36

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕收到的贈品可以再轉送給其他人嗎？有網友要參加朋友的喬遷宴，打算將沒用到的贈品電視和音響轉送給朋友，又擔心觀感不好，希望網友給建議，不過網友看法兩極。

網友在Dcard發文說，電信續約，家裡拿到一台小米電視和藍芽音響，但家中電視沒壞，贈品一直囤在家中倉庫。最近朋友買房搬新家，打算與其他人合資送家電，想起家中囤積的電視和音響，可以藉此機會送出，雖然價值不低，但擔心朋友介意送的是贈品，導致觀感不佳，詢問網友建議。

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不少網友說，「我如果是當事人知道朋友送的是贈品應該會蠻不爽的，多年的交情是朋友拿不要的東西。雖然東西高價，但完全沒心意」、「我超介意收到贈品，感覺很差，把不要的東西送人，是當資源回收場嗎？」也有人提醒，「送電視前最好先問問朋友對電視的品牌、畫質、尺寸有沒有特別的喜好或堅持，收到不喜歡的會非常困擾」。

但也有網友認為收到的是贈品也無妨，「如果是我收到電視會很開心耶！贈品的話我沒差，既然都是認識很久的朋友，喬遷宴辦來只是想要聚一聚，本來就不好意思讓朋友破費，直接說是贈品，反而收得比較心安」、「我之前送過朋友春酒抽到的除濕機，也是全新大牌子，對方超級高興。我也是委婉跟他說是贈品喔！他說沒關係，還很開心」不少人認為，對方有沒有需要才是重點。

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