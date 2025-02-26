228連假日月潭櫻花季恐壅塞 替代道路看這裡！

228連假南投日月潭風景區適逢櫻花季，其中九族文化村櫻花盛開，將成為賞櫻熱點。（九族文化村提供）

2025/02/26 19:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年228有3天連假，南投縣近期適逢櫻花季，不論賞櫻勝地日月潭風景區的九族文化村、國立暨南大學，或仁愛鄉清境農場等賞櫻景點，預料湧現大量車潮，南投警方屆時將在賞櫻動線祭出機動交通疏導，並透過替代道路分流，避免交通打結。

南投警方表示，2月起南投進入賞櫻旺季，繼信義鄉草坪頭櫻花季在春節掀起賞櫻熱潮後，228連假換日月潭風景區的櫻花景點接力綻放，預估日月潭、魚池鄉、埔里鎮等地將車多壅塞，並以連假第2天最塞。

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由於前往日月潭大多從國道6號接省道行駛，在台14線、台21線等平面道路恐會塞車，屆時將派出騎警用重機的警力到場疏導交通，民眾也可儘量在上午10點前進入景區，以免10點之後交通尖峰陷入車陣。

民眾開車前往日月潭時，由於潭區水社路段車多易回堵，建議民眾可在台21線九龍路口左轉台21甲線，以順時鐘方式往伊達邵方向環潭，以避開車潮；前往合歡山與清境農場，沿路台14甲線上午9點後容易車多，建議可提早進入。

警方也說，連假要從賞櫻景點走國道6號北返時，則可改從北山交流道進入國道，避免大量車陣全集中在愛蘭交流道造成回堵。

另外，民眾從日月潭北返除了走國道6號，也可選擇走替代道路，由於此次連假轄內的國道3號名間交流道將不封閉，因此只要從潭區沿著省道台21線接水里鄉，再接台16線至集集鎮，就可通往名間交流道上國道3號，透過分流可防止車潮全塞在國道6號，有助及早進入國道。

228連假南投日月潭風景區適逢櫻花季，屆時聯外道路若壅塞，警方將進行機動交通疏導。（記者劉濱銓攝）

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