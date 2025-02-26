誤信漂白水能治病！長輩把「化工行當藥局」 網驚：又出現了

網友發現，竟有群組在教長輩「喝漂白水」就能治百病。示意圖。（資料照）

2025/02/26 23:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕當病情尚無好轉時，不少人就會尋求民俗療法，但是誤信偏方是無法保障個人安全。一名網友指出，自己的公公從群組聽信MMS（神奇礦物溶液），號稱是一種能治百病的藥物，沒想到原PO仔細一查發現，MMS其實就是一種「漂白水」。

網友在Dcard發文，MMS在網路上的資訊少之又少，但公公對MMS的療法相當「著迷」，甚至連原PO與老公生病時，都叫他們跟著一起喝，公公還強調，這種漂白水的療效很強，甚至能夠治療癌症，而且很多醫生在喝，「喝了就可以治百病，這個商品上市後就不需要醫生了，會讓醫生賺不到錢」。

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原PO也透露，公公並沒有遇上詐騙或直銷，是身邊的親友向他推薦的，所以並無花任何的錢。原PO卻意外發現，MMS「漂白水療法」竟是有3000多人的群組，不過該群組並沒有銷售商品，「我在這個群組內也沒有找到任何的販售管道，但這個群組不只鼓吹喝漂白水，還聲稱硼砂+氯化鎂可以治病，根本是把化工行當藥局」。

原PO痛批，不知道為何有這種群組的存在，實在非常荒唐，「甚至聲稱孕婦跟嬰兒可以食用這種漂白水，甚至還有教學一天飲用量，不敢想像一天喝八次漂白水，希望每個人家中都不要有長輩被洗腦，只能說無知真可怕……」。

貼文曝光，引起網友熱議，「我以前有聽說過這種群組 但我一直以為是都市傳說……謝謝你讓我開眼界」、「這個前幾年才被爆料過一次，怎麼還存在啊，好可怕」、「漂白水群組，先前有聽過，沒想到是真的」、「怎麼會有人想喝漂白水啊，漂白水不是光是聞到味道太久就會開始頭暈的東西嗎？」、「在Fb還看過喝硼砂的」。

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