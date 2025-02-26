台中開往冠軍景點鹿港老街客運一位難求 228連假投入6部大巴

中鹿客運9018目前是以中巴行駛，座位有限。（記者張軒哲攝）

2025/02/26 15:18

〔記者張軒哲／台中報導〕彰化縣鹿港老街去年遊客高達逾1730萬人次，是觀光署統計全台遊客最多的景點，但台中市中鹿客運9018目前是以中巴行駛，雖然尖峰時段半小時有一班，但因為行駛國道，不能站位，假日尖峰時段，常在台中火車站就客滿，乘客即使在科博館站等車也難以上車，在新光或朝馬站牌等車，根本無法上車，台灣大道沿線乘客怨聲四起，建議假日尖峰時段改以大巴行駛，才能有效疏運。

鹿港鎮保留豐富的歷史文化古韻，百年古蹟鹿港天后宮、龍山寺與傳統小吃糕餅、蚵仔煎、蚵嗲、麵線等，深受國內外遊客喜愛，在近年國旅中一枝獨秀，假日遊人如織，天后宮周邊滿是人潮。9018從台中火車站發車後，途經台灣大道，由朝馬行駛國道至鹿港，約1小時以內就能抵達，相當便利，吸引兩地民眾搭乘。

請繼續往下閱讀...

台中市大雅區張先生說，23日星期天跟新竹與苗栗家人約在鹿港老街會合遊玩，他搭公車至朝馬轉搭台中車站11點發車的9018，但該班車次在台中車站發車就已客滿，當時朝馬另有4人欲搭9018，眾人只能望車興嘆。他查了公車App，見11點半車次於台中站發車時還沒客滿，趕緊搭公車至科博館候車，但發車不久即客滿，仍舊無法上車，讓出遊心情大受影響，也無法順利準時與家人會合午餐。

台中區監理所表示，中鹿客運目前是以中巴行駛台中至鹿港路線，因假日乘客眾多，中鹿客運在228連假期間有租用6部大巴士行駛，希望能滿足連假遊客需求。

鹿港天后宮週邊假日遊客爆棚。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法