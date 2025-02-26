RCA污染場址整治路進入尾聲 RCA工傷協會籲桃市府把關並打造紀念公園

桃市府環保局26日召開RCA污染場址審查會議，RCA工傷協會與RCA員工關懷協會成員到現場高舉布條，呼籲環保局把關RCA場址整治，並打造為工殤紀念公園。（記者謝武雄攝）

2025/02/26 15:04

〔記者鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕桃市府環保局今（26）日召開RCA污染場址審查會議，RCA工傷協會與RCA員工關懷協會成員到現場高舉布條，呼籲環保局把關RCA場址整治，並打造成工殤紀念公園；環保局表示，整治過程除監督RCA公司執行地下水整治，並定期召開整治進度會議，同時邀請協會、地方列席，所有資訊均已公開，會議紀錄放置於環保局網頁供外界參考。

RCA桃園廠位於桃園市桃園區、八德區交界，於1970年設廠生產家電及電子產品，1992年關廠停產後被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土壤與地下水，1994年起環保署（現為環境部）陸續啟動污染調查及土壤改善工作，2004年再公告為地下水污染整治場址，周邊50公頃範圍都列為地下水污染管制區，管制區內的地下水一律禁用，整治計畫漫漫長路且歷經多次延展。

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RCA工傷協會表示，環保局今天下午召開的RCA污染場址審查會議，將針對本期計畫最後階段的自主驗證成果進行審查，這已是2004年官方公告為RCA桃園廠為整治場址以來第4次變更計畫，本期改善期限為今年7月20日，若監測結果符合標準將解除列管，呼籲桃市府嚴格把關審查，若審查通過解列，關於7.2公頃土地的未來規劃，請桃市府重視台灣勞工運動不可抹滅的歷史地景，主動介入與地主長億集團協商，將RCA污染場址規劃為工殤紀念公園或教育場館，甚至打造北台灣的勞工博物館。

環保局表示，RCA整治計畫自2009年核定後歷經4次變更，整治期限至2025年7月20日，依據去年第2季最新的定期監測結果，全場監測井已全數低於地下水污染管制標準並停止注藥，執行1年自行驗證程序；另，RCA公司去年11月完成第1次自行驗證作業，驗證結果符合第2類地下水污染管制標準，第2次自行驗證作業尚待執行，完成後應於今年7月20日前提送改善完成報告，環保局將進場執行為期1年的驗證作業，符合標準才能解列，將秉持高標準把關；至於RCA污染場址內規劃工殤紀念公園或教育場館，將主動協調地主與協會，也樂見各界提出各項建議，並樂觀其成。

桃市府環保局26日召開RCA污染場址審查會議，RCA工傷協會與RCA員工關懷協會成員到現場高舉布條表達心聲。（記者謝武雄攝）

桃市府環保局26日召開RCA污染場址審查會議。（環保局提供）

RCA桃園廠位於桃園市桃園區、八德區交界，正在進行污染場址整治。（環保局提供）

RCA桃園廠位於桃園市桃園區、八德區交界，正在進行污染場址整治。（環保局提供）

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