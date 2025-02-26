歷時17年規劃籌建 政大法學院新館5月落成

政大法學院新館歷時17年規劃興建，將於5月落成。（政大提供）

2025/02/26 12:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕政治大學法學院新院館歷經17年規劃與籌建將於5月落成，校方指出，新院館將助政大法律學院的進一步提升學術地位，並成為台灣法學教育的重要據點。

政大法學院新院館興建計畫可追溯至1990年，歷經多次變更與挑戰，最終於2018年確定選址於憩賢樓原址，2021年正式動土，歷時1051天完成主體工程，即將於5月落成，成為政大法學教育發展史上的重要里程碑。

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政大法律一直是明星科系之一，校方指出，法學院素來以嚴謹的學術訓練、深厚的人文素養及務實的法學教育見長，長年培育出無數司法官、律師、學者與政經法律專才。新院館的誕生離不開歷屆校友、法律界專業人士與社會各界的鼎力支持。作為學校第一個需要院方自籌資金興建的學院，其籌建歷程充分展現政大法律系強大的凝聚力與社會影響力。

政大表示，新落成的法律學院館結合現代化設計與多功能學習空間，設有階梯教室、模擬法庭、研究中心、師生交流空間與公共討論區，大幅提升教學與研究環境。這座院館不僅承載著政大法律學院的歷史，更象徵著未來法學教育的使命與願景，將成為台灣法律學術發展的重要基地。

政大指出，興建計畫由法律學院教授王文杰擔任負責人，他不僅全程參與工程規劃、籌資與建設監督，更於多次院務會議中親自向師生報告進度，細心挑選建材與設備，展現對法學院發展的高度投入。而未來法學院將提供更完善的學術環境與資源，吸引更多優秀學子投身法律專業。

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