高雄2棒球場被颱風摧毀 邱俊憲：4/20前修復其中一座

高雄大樹舊鐵橋旁的兩個河灘地棒球場，將啟動修復工程。（邱俊憲提供）

2025/02/25 23:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年歷經幾個颱風摧殘，高雄大樹舊鐵橋旁的兩個河灘地棒球場，呈現一個半毀、一個全毀狀態；高市議員邱俊憲今與相關單位會勘後，確認市府先協助半毀球場修復，並於4月20日前完成。

邱俊憲說，這兩處球場原本使用率非常高，結果去年風災後完全無法使用，很感謝市長陳其邁、秘書長郭添貴與市府各局處積極協助，經現地會勘及府內跨局處協調後，今天再次回到鐵橋旁進行施工前會勘與討論，初步確認市府將協助將半毀球場修復，預估3月3日進場、4月20日前完成。

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施工期間為維護安全，將封閉相關場域，禁止人員進入，也請大家見諒並配合施工。

邱俊憲指出，由於預算籌措不易，將先行修復半毀的其中一個球場，其他因颱風毀損需做更多規劃及修復的部分，市府將由副市長召集市府跨局處會議，做更通盤、多元的討論及規劃，更為妥適的運用舊鐵橋溼地周遭空間，帶給大樹居民及高雄市民更為完善的休憩及環境教育場域。

邱俊憲表示，先前曾建議市府團隊，高雄市境相關河川流域所累積產生的河灘地、高灘地，能否比照台北市、新北市，能夠有更積極、多元的使用規劃及建設投入，打造如河濱公園等公共使用空間，這樣的倡議，會持續在議會提出相關更為具體的建議與訴求，希望在土地取得成本越來越高的時代，能夠取得更多可供公共使用的公有空間，降低土地取得成本、提高空間使用效益、增加資本建設預算比例。

高市議員邱俊憲與相關單位會勘舊鐵橋畔兩處河灘地棒球場。（邱俊憲提供）

舊鐵橋旁兩處河灘地棒球場去年颱風過後一全毀一半毀。（邱俊憲提供）（記者王榮祥攝）

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