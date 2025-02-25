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    從小隨母義診立志從醫 溪湖高中吳宏駿學測飆58級分

    溪湖高中學生吳宏駿（前排右2），接受家人建議在溪湖高中就讀，以拚繁星申請醫學系為目標，並自組成讀書會，今年學測以58及分再度拿下學校榜首。（記者陳冠備攝）

    溪湖高中學生吳宏駿（前排右2），接受家人建議在溪湖高中就讀，以拚繁星申請醫學系為目標，並自組成讀書會，今年學測以58及分再度拿下學校榜首。（記者陳冠備攝）

    2025/02/25 19:38

    〔記者陳冠備／彰化報導〕大學學測今（25日）放榜，國立溪湖高中4科成績達50級分以上計有10人，其中學生吳宏駿3年前會考是溪湖國中榜首，今年學測58級分，再度榮獲溪湖高中榜首。吳宏駿說，從小常跟中醫師母親去義診，立志要學習母親義診精神，幫助弱勢族群。

    溪湖高中，4科總級分最高58級分，級分超過50級分的學生達10人，4科總級分超越全國前標以上有30人，均有機會錄取中字輩以上國立大學，學校家長會長許銘峰勉勵學生，今到校頒發10萬元獎學金給學生。

    「爸爸建議要讀溪高」，吳宏駿說，媽媽是中醫師，小時候常跟著她去義診，覺得媽媽扶弱濟貧精神很偉大，因此立志要當醫生，而且是外科，3年前會考滿分，選填第一志願時，爸爸強烈建議選擇溪湖高中，除了離家近，未來繁星與申請管道更能專注以醫學系為目標。他也與另兩位同學組成讀書會，彼此切磋檢討，對這次學測成績感到滿意，目標是填選成大醫學系。

    學生洪暐驊從小愛看卡通柯南，對偵探、辦案劇情充滿興趣，加上叔叔是警察，耳濡目染之下立志要當警官，這次學測成績50級分，可望錄取中央警察大學。

    國立溪湖高中今年學測成績亮眼，四科成績達50級分以上計有10人，學校家長會今到校頒發10萬元獎學金給優異學生。（記者陳冠備攝）

    國立溪湖高中今年學測成績亮眼，四科成績達50級分以上計有10人，學校家長會今到校頒發10萬元獎學金給優異學生。（記者陳冠備攝）

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