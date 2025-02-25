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    田邊做功課！ 嘉義永慶高中農家子弟許弼荏沒補習 學測全校最高分

    嘉義永慶高中應屆畢業生許弼荏（右）與校長郭春松。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義永慶高中應屆畢業生許弼荏（右）與校長郭春松。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/25 17:41

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義永慶高中應屆畢業生許弼荏為農家子弟，小時候下田協助農務時，利用空檔在田邊讀書、寫功課是其生活日常，假日有時還要跟著兼任禮儀師的父親到告別式會場幫忙，都只能利用時間讀書，但高中階段完全沒補習的他，今年學測拿下自然組53級分、社會組51級分，是全校雙榜首。

    永慶校長郭春松表示，許弼荏的父親許正寶不僅是一名青農，也是性別平等推廣的告別式司儀，還擔任嘉義縣國本學堂第1屆畢業生代表，在家庭環境、學校環境共同努力與配合下，許弼荏品行端正、表現優異，國中時積極參與校務活動，擔任班長與處室志工。

    郭春松說，許弼荏國中時就嶄露鋒芒，主持3場國際線上交流活動，展現國際視野及英文能力，以第1名成績畢業，直升高中部，擔任第2屆青年大使團團長，推動國際交流、籌辦偏鄉服務學習營隊及國小生體驗營，展現領導能力，還投入科展屢次獲獎。

    家住嘉義縣鹿草鄉的許弼荏，從小跟著家人到田裡務農，要寫作業時，就只能窩在狹窄的車內，把汽車座椅當成桌子，蹲跪著寫作業；有時還要跟著擔任禮儀師的父親到告別式會場幫忙打雜，忙完之後才能找時間讀書，可說是超斜槓的高中生。

    許弼荏指出，高中階段完全沒補習，仰賴課堂學習與自律規畫來達成學業目標，感謝學校提供多元學習機會，讓他能投入國際交流、服務學習及營隊活動，實現學習藍圖與理想，未來將朝醫藥公衛與心理學領域發展，結合理論與實務，關懷生命健康，回應社會需求。

    嘉義永慶高中應屆畢業生許弼荏小時候在狹隘車內寫功課的畫面。（圖由永慶高中提供）

    嘉義永慶高中應屆畢業生許弼荏小時候在狹隘車內寫功課的畫面。（圖由永慶高中提供）

    嘉義永慶高中應屆畢業生許弼荏（右）與弟弟到告別式會場幫忙。（圖由永慶高中提供）

    嘉義永慶高中應屆畢業生許弼荏（右）與弟弟到告別式會場幫忙。（圖由永慶高中提供）

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