宜蘭高中陳思果全縣唯一自然組滿級分 蘭陽女中廖心瑀文武雙全

宜蘭高中陳思果是全縣唯一自然組滿級分，立志從醫為社會服務。（宜蘭高中提供）

2025/02/25 17:06

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕大學學測成績25日揭曉，宜蘭高中陳思果是全縣唯一自然組滿級分，蘭陽女中榜首廖心瑀56級分。陳思果高一時考取中央研究院高中人才培育計畫後，開啟對生命科學領域的研究興趣；蘭女廖心瑀則是文武雙全，不僅就讀語文資優班，還在全國中等學校運動會勇奪鐵餅項目第6名。

大學學測考生依目標校系要求，5科（國、英、數、社、自）選四科考，其中數學又分數A和數B。

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宜中今年有459人報考，數理資優班的陳思果選考國、英、數A、自。他對自然科學很有興趣，高一考取中研院高中生命科學人才培育計畫後，一路接受3年課程薰陶，還獲得壁報式論文評比優等。

陳思果也在宜中數資班課程培育下，在東區學科賽化學組勇奪第1名。陳思果雖謙虛透露能獲得滿級分是「幸運」，但師長對他認真的學習態度讚譽有加，陳思果感謝導師林承遠和爸媽的支持，第一志願是醫學系，立志披白袍為社會服務。

蘭女報考466人，校內榜首廖心瑀選考國、英、數B、社，獲56級分。語資班的廖心瑀同時也是體育高材生，連續2年代表宜蘭參加全國中等學校運動會，在鐵餅項目勇奪全國第6名，4科學測成績也超越頂標。

廖心瑀說，感謝師長栽培，培養她成為「態度資優」的學生，建立正確讀書方法及自律習慣，在備考期間更不斷給予正向鼓勵，自己也透過運動紓解壓力，藉由鐵餅訓練，提升抗壓性及恆心與毅力，相信對於未來人生也有很大助力。

宜中各科滿級分人數，國文8人、英文14人、數學A4人、數B8人、社會6人、自然8人；蘭女國文3人、英文3人、社會2人。

蘭陽女中學測榜首廖心瑀（中）文武雙全，和導師許秀華（右）、校長陳銓合影。（蘭陽女中提供）

宜蘭高中今年學測成績優異，各科滿級分人數國文8人、英文14人、數學A4人、數B8人、社會6人、自然8人。（宜蘭高中提供）

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