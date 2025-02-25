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    學測成績出爐 中一中19人4科滿級分、一人6科「超級大滿分」

    台中一中大學學測19人4科滿級分，1神人拿自然與社會組6科90級分「超級大滿分」。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中大學學測19人4科滿級分，1神人拿自然與社會組6科90級分「超級大滿分」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/02/25 15:29

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測成績出爐，今年數學A堪稱大魔王級，台中一中統計任4科達滿級分60級分人數共計19人，其中更有一名學測跨自然與社會組6科全考，結果6科全部滿級分，拿下90級分「超級大滿分」佳績；台中女中受數學卡關，今年沒有60滿級分，但有8人59級分。

    台中一中指出，估有150人可望挑戰醫學系，另可挑戰台大、清華、陽明交大及成大電資學系的人數也達150人，均創新高；除自然類組表現出色之外，人文社會類組今年也表現不俗，全校共有超過60位同學可以挑戰頂尖大學法律財金學系。

    中一中指出，今年除有19人任4科達滿級分60級分久，更有一名學生學測跨自然與社會組包括國、英、數A、數B及自然、社會科等6科全考，結果6科全部滿級分，拿下90級分「超級大滿分」。

    中一中指出，今年達英文滿級分人數近130人，自然滿級分人數更超過130人，更難能可貴的是面對今年難度較高的數學A，本校滿級分人數也達一成，今年英文、數A、數B及自然等4科全校均標挑戰全國頂標成功，英文、數學A、B均有過半學生達全國頂標，自然科更有2/3的學生達到全國頂標。

    台中一中指出，新課綱上路以來，一中各科老師對於教學內容與教學方式更加精進，加上學校傳統上的自由學風，非常重視帶領學生獨立思考、實作實驗以及探究實作，對於課程更是確實依照課綱精神與本校學生特性發展課程內容，帶領學生有效學習，這幾年的成果展現。

    台中女中指出，今年學測難度提升的情況下，尤其數學A難度提高，仍有8位學生勇奪59級分，數學A、B仍維持高水平，共有60%學生達頂標，整體數學、英語、自然科等核心科目表現穩健，英語與自然科頂標人數較去年大幅增加4至5%，再創佳績。

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