塞爆！高雄單月9萬人掛急診 衛生局急籲：小病勿到醫學中心

農曆年後因連續寒流和流感、諾羅病毒流行期，高市24家急救責任醫院單月掛急診病患高達9萬人次。（資料照，記者許麗娟攝）

2025/02/24 23:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕農曆春節過後，全國各醫院急診出現壅塞狀況，高雄也不例外，全市24家急救責任醫院單月掛急診病患高達9萬人次，比去年月平均的7.25萬人多出1.75萬人，其中又以2月5至19日有3波高峰，不過，高雄市衛生局表示，現已逐漸緩解，21日起通報滿載次數已對半下降，並呼籲小病勿到醫學中心求診。

高市衛生局指出，今年1月底因春節連假門診關閉，民眾就醫需求皆前往急診，加上寒流氣溫降低，以及流感、諾羅病毒疫情正值高峰期，急診就診人數驟增至9萬人次，不過，掛急診就醫的民眾多數仍以輕症為多。

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春節連假期間，除了原疾病管制署針對大年初一至初三急救責任醫院開設「傳染病特別門診」獎勵外，在農曆春節除夕夜至初三，高市共有25家醫院、75家基層診所及衛生所開設473診次門診，提供疑似傳染病感染症狀民眾就醫，並開立及調劑公費流感、COVID-19抗病毒藥物，以避免急診壅塞情況加劇。

針對近期醫院急診室爆滿、醫護難以負荷的情況調解，衛生局表示，為確保急重症患者獲得即時救治，已建置「急診滿載資訊監測系統」，即時掌握急診待看診、待一般病床、待加護病床病患數，並提供消防局救護派遣參考。

對於急診滿載及滯留率較高的醫院，衛生局督導醫院高層即時調度人力與病床，並推動高市急救責任醫院建立雙向轉診機制與急重症醫療合作聯盟，確保轉診綠色通道順暢，提升區域內重症收治能力。

衛生局進一步說明，根據急診滿載資訊監測系統顯示，高市急診壅塞情況趨勢已逐漸緩解，4家醫學中心通報滿載高峰為2月5至8日、10至12日、17至19日，主要為春節假期後呼吸道、腸胃道疾病及溫差變化致慢性病就醫民眾人數增加，2月21日起通報滿載次數已呈現對半下降，並籲自行就醫民眾珍惜重病醫療資源、落實醫療分級，小病勿到醫學中心求診。

衛生局監測高市4家醫學中心急診情形，2月5日至19日有3波滿載高峰期，21日過後已有下降趨勢。（高雄市衛生局提供）

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