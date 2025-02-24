有家屋、穀倉、望樓及烤火寮 僑愛國小泰雅文化學習場域揭牌

家屋是本次文化學習場域中的核心，內有三石灶，並按照家庭成員安排床舖。（記者李容萍攝）

2025/02/24 23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府推動都會區原住民族學生民族教育，於大溪區僑愛國小建置「泰雅文化學習場域」今（24）日揭牌，打造符合原住民族傳統文化意涵的學習空間，讓學生在沉浸式環境中學習與體驗泰雅文化，強化文化認同與自信，更促進不同族群學生相互認識。

桃園市長張善政出席揭牌表示，僑愛國小（原住民學生數189人）作為桃園市原住民族教育資源中心，肩負原住民文化傳承的責任，這次啟用的文化學習場域建築，不僅是文化的保存，更是泰雅文化的彰顯，未來市府將跨局處資源整合，持續推動原住民族教育。

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市府教育局長劉仲成、原住民族行政局長巴奈．母路表示，此泰雅文化學習場域建築，包含家屋、穀倉、望樓、雞舍及烤火寮及附屬建物，由原民學生擔任解說大使，帶領貴賓認識家屋中別具意義的三石灶及空間安排，重現泰雅族重視祖靈、gaga及團結的深刻意涵。家屋及穀倉的結構設計充滿著泰雅族適應環境的智慧，多層的屋頂設計不僅利用竹子、油毛衫、竹框、石板等材料，讓建築物具備耐氣候變化的功能，而穀倉的高架及防鼠板設計，也使得部落得以穩健發展。

僑愛國小校長張志瑋也說，學校團隊與耆老考究泰雅傳統建築工法概念建構文化學習場域，桃園市是原住民族的新故鄉，90％的原民族人居住在都會區，希望透過環境營造提供學生學習傳統文化，讓原住民學生能夠更了解先民的智慧，也能夠浸潤在文化的懷抱裡，提供都會區原民學生對傳統文化的理解與族群認同。

包括市議員陳瑛、簡志偉、大溪區長徐景揚、僑愛國小家長會長林志遠等人均一同出席。

桃市長張善政（右3）出席大溪區僑愛國小建置「泰雅文化學習場域」揭牌。（記者李容萍攝）

穀倉是家屋文化學習場域中重要的附屬建築，架高建築有防鼠板設計，保存重要糧食。（記者李容萍攝）

家屋內部。（記者李容萍攝）

文化學期場域建築過程中，教師帶領學生一同參與，認識建築材料。（記者李容萍攝）

望樓具有守望相助、交流重要事項等功能。（記者李容萍攝）

桃市長張善政（左2）出席大溪區僑愛國小建置「泰雅文化學習場域」揭牌。（記者李容萍攝）

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