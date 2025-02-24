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    恆春拚人口 鎮代會提案「遷戶籍」享墾丁擺攤順位權

    恆春使用「遷戶籍」享有墾丁攤位擺設順位的權益，希望增加「墾漂族」遷戶籍增加當地人口。 （記者蔡宗憲攝）

    恆春使用「遷戶籍」享有墾丁攤位擺設順位的權益，希望增加「墾漂族」遷戶籍增加當地人口。 （記者蔡宗憲攝）

    2025/02/24 22:32

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣人口連20年下滑，國境之南恆春鎮，也是自1964年以來，連2年低於「設鎮」的3萬人口，僅剩2萬9300餘人，搶救人口成為民代關注議題，恆春鎮代會提出該重審當地自2014年就未重審的鎮民福利門檻，也提到利用「遷戶籍」享有墾丁攤位擺設順位的權益，希望增加「墾漂族」遷戶籍增加當地人口。

    恆春鎮公所及鎮代會近期正研擬審議「恆春鎮臨時攤位集中場管理自治條例」，目的為了解決近30年的墾丁大街攤位擺設及佔用道路收費問題，其中討論到未來攤位「優先選擇權」，除了沒爭議的現有攤位且設籍恆春2年者，第二順位的設籍恆春2年者，引發不少「墾漂」擺攤族擔憂，恆春鎮代會主席趙記明也提出兩全其美方式。

    「在恆春做生意賺錢，遷戶籍理所當然！」趙記明指出，為了徹底解決墾丁大街攤位亂象，並兼顧全鎮頭痛的人口不斷下降問題，只靠補助新生兒已經緩不濟急，這些龐大的外縣市擺攤族群，如未來要在墾丁大街做生意且取得較優勢的擺攤順位，透過遷戶籍增加當地人口方式，可以說是雙贏的策略。

    這波人口下滑，鎮代楊志偉、詹秋月等人也提到，恆春鎮公所自2014年就未重審鎮民福利門檻，包括每個人150元的台電生活福利金、長輩三節紅包以及學童營養午餐，恆春人口數從當年3萬1000多人已經下滑到2萬9300餘人，卻完全沒有吸引外地人口設籍的誘因，人口長期在3萬以下，鎮公所恐怕要面臨課室縮減狀況。

    對於鎮代們的建議，恆春鎮公所回應，目前民眾台電生活福利金每年預算約4700餘萬，門檻如審至今年約要預算5400餘萬，鎮公所必須籌措每年固定的700萬以上財源，面臨核三廠5月將除役狀況下，未來歲收恐怕會減少，但如果能有誘因能增加整體人口數，公所會努力開拓財源。

    恆春鎮代會提出該重審當地自二○一四年就未重審的鎮民福利門檻。 （記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮代會提出該重審當地自二○一四年就未重審的鎮民福利門檻。 （記者蔡宗憲攝）

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