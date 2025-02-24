台中烏日沒下雨也淹水 「大腸接小腸」、淤積惹民怨

烏日區烏日里民權街附近側溝阻塞、排水不順，沒下雨都淹水，讓民眾抱怨連連。（記者陳建志攝）

2025/02/24 16:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區民權街、民生街、大同八街附近緊鄰南屯區，因排水側溝小、淤積，加上上游南屯區的排水溝較大，到了這裡變成「大腸接小腸」，不但下雨馬路必淹水，就連沒下雨也經常淹水，民眾抱怨連連，國民黨台中市議員吳瓊華今天邀集市府水利局等單位會勘，要求立刻清淤，並將上游的攔汙柵欄縫隙變小，避免垃圾往下游流，解決淹水問題。

吳瓊華表示，烏日區民權街、大同八街、民生街附近的排水側溝，都僅有約40公分寬，加上水溝淤積嚴重排水不順，不但下雨天必淹水，就連沒下雨排水孔也不斷湧出積水，真的很誇張。

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吳瓊華表示，除了側溝淤積，因上游南屯區銜接的排水道，都是2米寬、1米深的大排，到了這裡銜接的側溝僅有40公分，形成「大腸接小腸」，除了排水不及，還有大量的垃圾、雜物往下游沖，才會造成這裡經常淹水。

烏日里長陳新安則是無奈表示，這個問題已經存在十多年，卻遲遲無法解決，就連沒下雨都淹水，民眾抱怨連連，希望市府相關單位能想出解決的辦法。

吳瓊花今天邀集市府水利局、烏日區公所等單位會勘，發現大排銜接側溝的攔汙柵欄縫隙太大，造成上游垃圾沖往下游堵住側溝，側溝內也有很多電纜線墜落阻礙排水，要求水利局將攔汙柵欄縫隙變小，並增加清淤頻率，避免垃圾往下游流，並要立即針對附近側溝加強清淤，解決附近長期淹水的問題。

烏日區民權街附近側溝阻塞、排水不順，沒下雨都淹水，市議員吳瓊華（右）、烏日里長陳新安（左）都覺得很離譜。（記者陳建志攝）

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