南投高中3學生發明地震防護裝置 獲IEYI世界青少年發明展金牌

南投高中張庭睿等3名學生，發明地震緊急防護裝置獲金牌，校友會理事長徐孟榆（左4）頒發獎勵金。（記者張協昇攝）

2025/02/24 15:08

〔記者張協昇／南投報導〕南投高中張庭睿等3名學生，發明地震緊急防護裝置，在今年IEYI世界青少年發明展全國選拔賽中，榮獲「災害應變」類金牌，該裝置在地震發生時，會自動形成一個三角型的防護構物，讓人們迅速躲進避難，並結合LINE智能防災通報顯示裝置所在地，讓消防人員前來救援，具有極高的可行性與實用價值，希望未來能商品化。

南投高中普通科學生張庭睿、林子涵、陳宥崴，是在老師林晏旬、羅仕旻、范富強指導下，發明此一「撐住！我來罩你」地震緊急防護裝置，校方今（24）天舉辦記者會，3名學生以模型說明此一防護裝置的運作原理及功能，表示此一原本呈Ｌ型的裝置，感測器在偵測到地震發生時會自動啟動，透過滑軌形成一個三角型的防護構物，由於三角型是幾何力學中最穩固結構，一旦受外力衝擊，會平均往3個方向分散，裝置不易變形，人們即可在第一時間躲進防護，避免遭掉落物砸傷。

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3名學生指出，該裝置初步規劃設計成高1.8公尺、寬1.5公尺，採用蜂巢鋼層板及熱塑性橡膠減震墊等材質，提升耐震度及結構抗壓力，且裝置會發出地震語音警示、液晶面板也會顯示地震地點、時間及級數，並結合LINE智能防災通報顯示裝置所在地址及進行推播，讓消防人員趕來救援。

記者會上，包括南投市長張嘉哲、縣議員宋懷琳、林儒暘及南投高中校友會理事長徐孟榆、家長會長羅志雄等人均到場，對於普通科學生能將所學理論運用在日常生活中，發明此一地震防護裝置均表示高度讚許，咸認為應尋求商品化，讓此一裝置在地震頻繁頻的台灣社會發揮功能，徐孟榆並頒發獎勵金給學生及指導老師。

南投高中校長傅國樑表示，此次獲獎不僅是學生的榮耀，更是學校在創新教育上的重要里程碑，尤其學生透過研發實作，過程中已學習到克服困難、解決問題的能力，對於學生未來在求學與工作上都有相當大的助益，是這次獲獎最大的價值與意義所在。

南投高中張庭睿等3名學生發明地震緊急防護裝置獲金牌獎，張庭睿出示手機表示此裝置可結合LINE智能防災通報顯示裝置所在地，讓消防人員前來救援。（記者張協昇攝）

南投高中張庭睿等3名學生發明的地震緊急防護裝置，規劃設計成高1.8公尺、寬1.5公尺，此為等比例的木構模型。（南投高中提供）

南投高中學生張庭睿（右）、陳宥崴（中）及林子涵（左）發明地震緊急防護裝置榮獲金牌，23日以模型說明此裝置運作原理與功能。（記者張協昇攝）

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