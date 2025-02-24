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    大陸冷氣團發威！新北今晨低溫不到10度 228連假天氣曝

    玉山氣象站今晨出現霧淞。（圖為中央氣象署提供）

    玉山氣象站今晨出現霧淞。（圖為中央氣象署提供）

    2025/02/24 10:52

    〔記者林志怡／台北報導〕全台今日清晨普遍低溫，再撐一天就要回暖。中央氣象署說明，今日至明日清晨，台灣仍受大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，但週二白天起至228連假期間，各地逐漸回暖且天氣穩定，連假期間白天氣溫可重回25度，但期間容易有濃霧出現，往返離島或行車需注意安全。

    中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其說明，今日凌晨受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，馬祖今晨最低溫僅7度，本島最低溫則在新北市五股，僅9.5度，氣象署持續發布低溫特報，白天北部、宜蘭地區整日偏冷，新北、新竹、苗栗、桃園、金門、馬祖有10度左右低溫，中南部、花東明日清晨仍有11至12度低溫。

    劉宇其指出，因東北風強盛，今日迎風面北部、東半部、桃園以北有雨，基隆北海岸、雙北山區、宜蘭山區、花蓮山區天氣陰雨，容易有局部大雨發生，氣象署已對迎風面的基隆北海岸、宜蘭、雙北山區等發布大雨特報，新竹以南、金馬地區今日則是多雲到晴的好天氣，但日夜溫差大。

    此外，劉宇其說，明天隨著大陸冷氣團減弱，台灣周邊風向將轉為東風，白天起至228連假期間持續回暖，白天氣溫可達25度，但週二深夜至週四因華南雲系靠近台灣，雲量偏多，中部以北、東半部、離島可能零星飄雨，直到228連假期間，天氣才會再度恢復穩定。

    玉山氣象站今晨出現霧淞。（圖為中央氣象署提供）

    玉山氣象站今晨出現霧淞。（圖為中央氣象署提供）

    玉山氣象站今晨出現霧淞。（圖為中央氣象署提供）

    玉山氣象站今晨出現霧淞。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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