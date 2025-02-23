週一下探10度 東北部防大雨

2025/02/23 22:32

週一氣溫明顯下滑，北東整天濕冷，南部日夜溫差大，外出請注意保暖。（資料照）

未來1週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕明（24）日週一受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；今晚至明日東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

降雨方面，週一受大陸冷氣團影響，水氣略微減少，但基隆北海岸及東半部地區降雨仍較持續，桃園以北有零星降雨，其他地區及金門為多雲到晴，澎湖及馬祖為多雲。

南部低溫13度

氣溫方面，預計今夜至明晨氣溫逐漸下降，中部以北及東北部低溫約11至13度，局部地區甚至可能降至10度以下；南部低溫約13、14度，花東約16度。白天北部及宜花高溫約14至17度，其他地區約20至23度，馬祖整天7至10度，金門10至16度，澎湖13至15度，請留意保暖。

根據天氣風險公司預測，冷氣團將持續影響至週一，週一晚至週二清晨各地低溫仍將出現，且可能比前兩天更低，因週一起台灣周邊水氣明顯減少，輻射冷卻效應增強，全台低溫約11至13度。週二白天起冷空氣減弱，氣溫逐步回升，各地高溫可達21至24度，夜晚低溫18至19度，並受高壓迴流帶來的偏東至東南風影響，回暖將持續至週六。

紫外線方面，週一台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週一受東北風影響，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區維持「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖則達「橘色提醒」等級，敏感族群外出請特別留意。

週一白天高溫北部與東北部僅14至17度，中南部約20至23度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週一台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖則達「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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