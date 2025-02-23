磁吸行動電源炸傷女子！亞果元素召回特定批次產品

亞果元素於18時00分發布召回公告。（圖擷取自亞果元素臉書）

2025/02/23 20:26

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嚇！磁吸行動電源充電中突爆炸 桃園女臉遭灼傷「衣服炸出大洞」

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園蘆竹區一名謝姓女子於21日在上班時，使用亞果元素（ADAM elements）GRAVITY CS5磁吸式行動電源為手機充電，期間行動電源突然爆炸起火，導致她臉部二度燒燙傷，險些毀容。對此，亞果元素於今（23）日發表聲明，強調已與當事人聯繫，並提供必要協助，同時宣布召回特定批次產品，請符合條件的消費者立即停用，並送回指定門市更換新品。

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亞果元素今日17時29分在臉書發出聲明，針對2月22日媒體報導的行動電源事故，公司在第一時間與謝女取得聯繫，並派專人探視，提供支援與協助。公司已經收回該行動電源，並將送交第三方檢驗單位進行測試，以查明爆炸起火的具體原因，確保消費者權益與使用安全。

聲明指出，該款GRAVITY CS5／CS10行動電源因原物料更新，已於2024年7月全面完售並停止供貨。為避免類似事件再次發生，亞果元素建議所有持有該款行動電源的消費者，應立即停止使用。

亞果元素於18時00分進一步發布召回公告，表示該公司所有充電類產品皆符合經濟部標準檢驗局與國家通訊委員會（NCC）之相關認證。然而，基於確保產品使安全至上，公司決定全面召回特定批次產品，並提供免費新品更換服務。

召回產品生產序號：

GRAVITY CS5／CS10（序號尾數 A／BA／BB）

回收地點如下：

台北旗艦維修中心｜台北市大安區基隆路三段85號

台北 新光三越信義A8｜台北市信義區松高路12號3樓

桃園 新光三越桃園站前｜桃園市桃園區中正路19號5樓

新竹 Big City 遠東巨城｜新竹市東區中央路229號2樓

台南 新光三越台南新天地｜台南市中西區西門路一段658號4樓

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