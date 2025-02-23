非籠飼動福蛋、有機菇創意料理 國小生大展廚藝

河堤國小代表以「夏卡蘇卡佐手桿餅皮」和「歐式嫩煎雞胸佐綜合菇」贏得「友雞．菇一起來」食材推廣競賽特優。（記者林承鴻攝）

2025/02/23 18:53

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市教育局今年首度舉辦國小食材推廣競賽，鼓勵國小親師生使用「非籠飼動福雞蛋、有機菇」料理，今（23）日10支隊伍參與現場料理決賽，最終由河堤國小代表以「夏卡蘇卡佐手桿餅皮」和「歐式嫩煎雞胸佐綜合菇」贏得特優殊榮，獲獎菜單後續將於「台北市學校午餐營養探索樂園」網站分享。

「友雞．菇一起來」食材推廣活動共計有36所國小66支隊伍報名參加，經菜單書面審查後共有10支隊伍脫穎而出，決賽在育達高中限時1小時半現場烹飪，並由評審依菜餚名稱設計、菜色內容、烹調技巧及食材成本計算等評比。

請繼續往下閱讀...

河堤國小「多元文化隊」一家人奪得特優，媽媽是台灣人，爸爸則來自比利時，兩姐妹從小一起煮飯，不管是揉麵團、做甜點、煮炒飯都會。媽媽說因為頒獎一直都沒喊到他們，本來以為自己是最後一名，最後得到特優爸爸也很訝異。

今天做的「夏卡蘇卡佐手桿餅皮」是爸爸的家常菜，他表示這道菜其實很容易上手，因此希望介紹給台灣的每個家庭。媽媽說，可以每天在家裡聚在餐桌吃飯是很幸福的時光，小朋友一起動手做可以增進感情，也是食農教育，不會一天到晚吃外食。

台北市推動營養午餐運用三章一Q國產可追溯食材，副市長林奕華表示，北市國小及國中分別自2016及17年開始供應有機蔬菜，每週供應次數全國最多。教育局局長湯志民表示，台北市率先從去年開始供應有機菇及友善飼養雞蛋，並每年投入約1億5000萬元經費補助學校採購有機蔬菜、有機米及有機菇等認證食材，共有近17萬名學生受惠。

教育局表示，此次競賽活動獲獎菜單，後續將於台北市學校營養師團隊建置的「台北市學校午餐營養探索樂園Eating right」網站分享，讓更多學生、家長及市民朋友參考營養資訊。

台北市推動營養午餐運用三章一Q國產可追溯食材。（記者林承鴻攝）

「友雞．菇一起來」食材推廣競賽需使用非籠飼動福雞蛋及有機菇料理。（記者林承鴻攝）

家長帶著小朋友動手料理。（記者林承鴻攝）

河堤國小代表以「夏卡蘇卡佐手桿餅皮」和「歐式嫩煎雞胸佐綜合菇」贏得「友雞．菇一起來」食材推廣競賽特優。（記者林承鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法