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    宜蘭福山植物園山路落石險象環生 開放遊客彈性延期入園

    福山植物園台7丁線6公里處發生落石，車輛經過時險象環生。（圖由福山植物園提供）

    福山植物園台7丁線6公里處發生落石，車輛經過時險象環生。（圖由福山植物園提供）

    2025/02/23 10:56

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣福山植物園及雙連埤聯外山路台7丁線6公里處，因連日雨勢發生坍方，巨石砸毀電桿掉落路面，目前僅能單線通行，車輛經過時險象環生。福山植物園宣布，今天（23日）申請入園遊客，可在1個月內彈性延期入園。

    福山植物園台7丁線6公里處，疑似在昨晚坍方落石，所幸事發當時無車輛經過，沒有發生事故，不過，巨石砸毀路旁電桿後落在路面，兩線道路面只能單線通行，交通部公路局已派員處理。

    事發後，福山植物園貼出公告指出，指台7丁線6公里處落石散布路面，後續不排除持續間歇性落石，提醒入園遊客注意行車安全，基於安全考量，2月23日週日這天申請入園遊客，可彈性延期入園。

    彈性延期入園辦法，即日起1個月內任選一個星期日，憑原申請編號入園，不用另外申請，若遇上3月份例行性休園，得順延到4月，洽詢電話：03-9228900，台7丁線路況請洽交通部公路局頭城段，電話：03-9882058。

    坍方落石路段目前僅能單線通行。（圖由福山植物園提供）

    坍方落石路段目前僅能單線通行。（圖由福山植物園提供）

    巨石砸毀路旁電桿。（圖由福山植物園提供）

    巨石砸毀路旁電桿。（圖由福山植物園提供）

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