高雄「青年路」人本改造 網評︰不容易的第一步

青年一路標線重劃前的樣態。（高市府提供）

2025/02/23 09:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市苓雅區青年一路近日重新劃設標線，包括將汽車格由垂直改順向、增加標線型人行道、增設左轉附加車道，讓行人、行車安全性都大幅提升，網友評析「不容易的第一步」。

苓雅區青年一路是高雄傳統傢俱街，過往疑似為方便店家卸貨，在道路設計垂直的斜向停車格，高雄市區僅此處和七賢三路。

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臉書社群高雄好過日認為這種停車格進出上更難注意道路車流，有潛在危險性，也壓縮25米寬路面的使用空間。

高市交通局近日啟動標線改造，在青年路的中山路到仁智街段，將汽車格由垂直改為順向，同時劃設標線型人行道，增設左轉附加車道，讓行人、行車安全性都大大提升。

好過日認為青年路改造符合人本要件，稱讚是不容易的第一步，並建議車流較少的青年二路也能趕快調整，串連路底的高雄流行音樂中心與輕軌C10站，讓搭乘輕軌旅客，或是活動人潮疏散時更安全順暢。

好過日表示，雖然可能有很多商家會疑慮，但青年一、二路全段改造，其實能成為商圈轉型的一個契機；建議青年路的店面可逐漸轉型為生活品味、家飾選品類型的商店，結合更多飲食、潮流的體驗經濟元素。

讓道路環境更人本舒適，更多人能在搭乘大眾運輸工具前來，在此行走停留，反而有助商圈活化與轉型。希望能看到這一天的到來。

高市青年一路人本改造，被稱為不容易的一步。（高市府提供）

高市青年路部分路段標線重設，引起網友關注。（高市府提供）

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