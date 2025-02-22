陳永富創享新書《金門將軍學校－將軍建校紀實》 永懷胡璉戰地興學

陳永富（右一站者）說明《金門將軍學校》一書中，介紹柏村國小首屆學生李孝泉、呂淑美當學校落成剪綵主角。（胡璉基金會提供）

2025/02/22 22:50

〔記者吳正庭／金門報導〕金門文史工作者陳永富今天舉行新作《金門將軍學校－將軍建校紀實》口述歷史專書分享會，說明胡璉將軍1958年任金防部司令官時下令所屬建蓋柏村等4所國民學校，以督導建校的郝柏村、王多年、馬安瀾、雷開瑄將軍的名字為校名，開啟將軍建校歷史佳話。

《金門將軍學校－將軍建校紀實》口述歷史專書由金門縣文化局委由金門縣鄉土文化建設促進會執行出版計畫，新書分享會於金酒公司多媒體室舉行，金門酒廠胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安主持，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣政府參議陳祥麟、新書審查委員許維民及書中受訪的多位當事人都到場共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

金門共有7所「將軍學校」，除了胡璉擔任司令官時期興建的4所，後人踵武前賢，又有以韓卓環、王愛華、孟述美3位將領為名的將軍學校建校。60餘年來，其中的愛華國校已於1985年廢校，餘各將軍學校都為金門培育無數人才。

陳永富贈送6所將軍學校各10本新書，分別由柏村國小校長許雪芳、多年國小校長張志猛、開瑄國小校長蔡志隆、卓環國小校長楊杰頤代表收受。

吳增允與許維民致詞時一致肯定《金門將軍學校》為戰地興學留下不同史觀的記錄。許維民也說明，當初他意中在永和福和橋下舊書攤購得的雷開瑄將軍生活照片，珍貴的文史資料一旦流失即荒漠於歷史，十分可惜。

陳龍安說，《金門將軍學校》不僅記錄胡璉對金門教育的卓越貢獻，更映照了「教育興邦」信念。這不僅是一本書，更是一座橋梁，它連接戰火與和平、歷史與未來。

陳永富《金門將軍學校－將軍建校紀實》專書分享會在金酒公司多媒體室舉行。（胡璉基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法