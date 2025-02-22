經典賽》沙子宸力抗南非 彰化人發現「好像浩子」

沙子宸出戰南非擔任先發投手，許多人覺得他有明星臉，撞臉「浩子」。（資料照）

2025/02/22 21:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕WBCQ世界棒球經典賽資格賽台灣昨晚慘敗給西班牙，今（22）日派出21歲旅美右投沙子宸先發力抗南非，彰化人齊心幫「彰化之光」加油，對於沙子宸表現大為讚賞，也有人發現沙子宸撞臉藝人浩子，直呼兩個實力都是「沙很大」。

彰化縣政府今晚在縣立美術館廣場進行球賽直播，由於這場台灣對上南非球賽有不能輸的壓力，從縣長王惠美到在場民眾，都是繃緊神經在觀賽，尤其是先發投手沙子宸是彰化藝術高中的校友，也是台灣首位從社區棒球直接跨入美國職棒的球員，連王惠美都說，要來幫「彰化之光」加油，縣府也準備爆米花與水晶餃來應援，就是要把對手打到爆。

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沙子宸今天一上場投球，展現大將之風，全場民眾都以「大沙」為榮，雖然投到第3局因為不適，台灣隊只好更換投手，全場都為沙子宸拍手叫好。

不過，許多人一看到沙子宸站在投手丘投球，越看越像藝人浩子，而浩子剛好就是彰化人，每次在節目中都會自我介紹來自彰化，高中就念彰化高中。

有民眾就說，浩子在演藝圈得獎是「彰化之光」，沙子宸創下台灣最淺球齡旅美紀錄，這也是「彰化之光」，希望有日彰化可以安排，讓棒球界的「浩子」沙子宸跟藝人「浩子」在彰化相見歡，讓彰化人也與有榮焉。

藝人浩子（左）是彰化人，也是彰化高中的校友。（資料照）

彰化鄉親在縣立美術館廣場為台灣隊加油，對於「彰化之光」沙子宸表現大為讚賞。（民眾提供）

台灣棒球隊出賽南非隊，彰化縣府準備美食應援。（民眾提供）

台灣棒球隊出賽南非隊，彰化縣府準備美食應援。（民眾提供）

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