曾去越南！台中首例境外移入麻疹病例 公布超商足跡

中市衛生局公佈台中市今年首例境外移入麻疹確診個案，並公佈活動足跡。（衛生局提供）

2025/02/22 19:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市衛生局公佈台中市今年首例境外移入麻疹確診個案，為40多歲婦人在今年1月底至越南旅遊後回國確診，並公開在2月15日曾至全家台中林新店購物4-5分鐘的公共場域活動足跡，提醒注意。

衛生局表示，這名境外移入麻疹病例，無過去病史，今年1月底至越南旅遊，2月1日返國，2月16日因出疹經醫師通報採檢，2月18日經中央實驗室檢驗研判確定為境外移入麻疹案例，該個案可傳染期為2月12日至2月20日，初步匡列接觸者232人並完成疫調，皆無不適症狀。

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這名婦人活動史調查，在可傳染期間2月15日傍晚曾至全家台中林新店購物停留約4-5分鐘後離開，該案經就醫後症狀已緩解，並解除隔離，預計監測至3月10日。

衛生局指出，WHO已將越南麻疹疫情風險評估為非常高，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹的最有效的方法，如有越南旅遊規劃，請先至旅遊醫學門診諮詢醫師專業意見，或經醫師評估自費施打MMR疫苗，且應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

此外，也請台中市各級醫療院所於民眾就醫時應落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等資訊詢問，臨床醫師如果發現病人具有出疹、發燒，同時有咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請儘速協助病人適當隔離，並於24小時內完成通報，以利衛生單位爭取防治時效，避免疫情擴大。

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