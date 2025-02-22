義結金蘭拚觀光！恆春半島「5方」土地公創舉

土地公義結金蘭拼宗教觀光，恆春半島五方土地公創舉。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/22 18:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島近年觀光景氣差，除了官方積極進行改善及活動舉辦，恆春半島有著名的五方土地公，東方與中方土地公昨結拜成兄弟宮合體，聯手打拼一同為恆春半島祈福，祈求由宗教帶來整體觀光景氣能夠回昇。

恆春半島的五方土地公，除了北邊最有名的車城福安宮，還有東方滿州茶山福德宮、中路恆春鎮福德宮、西邊高山巖福德宮以及南方鵝鑾鼻保安宮；這次滿州茶山福德宮土地方指示信徒，主動聯繫恆春鎮福德宮要義結金蘭，成為當地宗教盛世，兩鄉鎮信徒齊聚福德宮周邊，場面熱鬧非凡。

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包括恆春鎮長尤史經、屏縣議員盧玟欣等地方人士都參與盛事，數百名信徒及周邊廟宇都到場躬逢其盛，兩廟會香完成後，代表兩地的土地公代言人，彼此扶持著進入恆春鎮福德宮內，完成這場隆重儀式。

「恆春半島要團結！」茶山福德宮主委朱家興表示，土地方指示地方要團結，更要茶山福德宮帶頭先與恆春鎮內的福德宮結拜，後續更進一步連結其他四方土地公共同推廣宗教觀光，讓更多信徒知道恆春半島的特殊的五方土地公廟。

恆春鎮福德宮吳澄豪指出，每年農曆春節假期到農曆二月初的土地公生日間，都有來自全台的信徒進行五方土地公廟朝拜祈福，兩廟結拜後，未來會努力串連其他三方土地公，針對每年農曆二月及八月的土地公得道日及生日舉辦聯合活動，遍佈恆春半島的五方土地公觀光，可望帶動周邊住宿及餐飲等產業，也提振不同的國旅商機。

土地公義結金蘭拼宗教觀光，兩土地公扶持入廟。（記者蔡宗憲攝）

土地公義結金蘭拼宗教觀光，恆春半島五方土地公創舉。（記者蔡宗憲攝）

土地公義結金蘭拼宗教觀光，場面熱鬧。（記者蔡宗憲攝）

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