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    台中文心青商連4年捐贈低收物資 會長：年輕人要多做一點

    台中市文心國際青年商會，連續4年捐贈烏日區低收戶物資。（記者黃旭磊攝）

    台中市文心國際青年商會，連續4年捐贈烏日區低收戶物資。（記者黃旭磊攝）

    2025/02/22 12:21

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市文心國際青年商會經民進黨台中市議員曾威協助，連續4年在開春後捐贈烏日區低收邊緣弱勢戶物資，今年募集335份麵條、泡麵物資捐給里民，文心青商會長賴冠志說，「我們年輕人要多做一點」，而九德里長陳美香表示，感謝送來邊緣戶即時雨。

    「春季送暖揪甘心」公益活動上午在曾威服務處舉辦，文心青商會20名幹部捐贈物資給社區低收入戶及邊緣戶家庭，曾威設攤協助登記並祝福民眾安康，民眾低調領取、感謝「少年仔」幫忙，眾人高喊讓愛循環，給需要幫助的人有溫暖春天。

    曾威說，社會上有許多邊緣戶等待救助，感謝文心青商會連續4年送暖，還有烏日區公所、里長協助，特別選在春天讓愛延續，感謝參與幹部讓居民感受到溫暖春天。

    青商會成員年齡在40歲以下，還有18歲成員協助向家樂福爭取物資，並透過烏日區各里及區公所申請中低收入名冊，以便物資送達需要家戶。

    賴冠志說，青商會由從事金融業及企業家二、三代組成，至今運作30年，我們都是按照名冊去發放給需要的人，年輕人要多做一點，感謝曾威議員及家樂福協助讓愛循環下去。

    九德里長陳美香表示，對於邊緣戶來說是即時雨，愛心物資不只是泡麵、罐頭等維生資源，感謝「少年仔」愛心讓居民感受到社會關懷及希望，也期待拋磚引玉吸引更多公益資源投入。

    民眾低調領取物資，感謝「少年仔」幫忙。（台中市議員曾威提供）

    民眾低調領取物資，感謝「少年仔」幫忙。（台中市議員曾威提供）

    文心國際青年商會長賴冠志說，我們年輕人要多做一點。（記者黃旭磊攝）

    文心國際青年商會長賴冠志說，我們年輕人要多做一點。（記者黃旭磊攝）

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