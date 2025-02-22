北台今明濕冷 下週二前防7度低溫

今日北東轉濕冷，氣象專家指出，預估明日冷空氣再增強，並將持續至下週二清晨，明日雨區將擴大至苗栗以北，且雨勢略增大；明晚至下週二清晨平地最低氣溫將下探至7度。（資料照）

2025/02/22 08:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日北東轉濕冷，氣象專家指出，預估明日冷空氣再增強，並將持續至下週二清晨，明日雨區將擴大至苗栗以北，且雨勢略增大；明晚至下週二清晨平地最低氣溫將下探至7度。至於是否還會再有寒流？專家也整理數據指出，根據過去20年的氣候統計資料顯示，3月份還有寒流發生的機率仍多達35%。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，北台灣偏冷，其他地區早晚冷，要注意保暖。明晨雨區將擴大至苗栗以北，且雨勢略增大。

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吳德榮指出，明日冷空氣再增強、持續至下週二清晨，北台灣濕冷，其他地區早晚冷，要注意保暖。北部、東半部有局部短暫雨，中南部晴時多雲。至於明夜至下週二清晨、本島平地的最低氣溫將下探7度，是否觸及「強烈大陸冷氣團」的上限，仍需密切觀察。

吳德榮提到，下週二白天起至3月3日台灣都在暖氣團範圍內，各地大多為舒適、微熱，易起霧的天氣；尤其2月底至3月3日更有大幅回暖的趨勢。

至於下週三雖有中層水氣通過，雲量稍增，但影響輕微。下週五雖有鋒面尾端掠過北部海面，但對台灣並無影響。

針對接下來是否還會再有寒流？台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，隨著冬去春來，過去幾個月影響我們的冷空氣強度及南下頻率也正在逐漸下降當中。不過根據過去20年的氣候統計資料顯示，3月份還有寒流發生的機率仍多達35%，因此對於今年是否還會再有寒流？「林老師氣象站」認為「不需要太早下定論」。

針對接下來是否還會再有寒流？「林老師氣象站」指出，根據過去20年的氣候統計資料顯示，3月份還有寒流發生的機率仍多達35%，因此對於今年是否還會再有寒流？「林老師氣象站」認為「不需要太早下定論」。（圖擷自臉書）

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