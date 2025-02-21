經典賽資格賽官方指定航空公司 長榮推留言送簽名球

長榮航空總經理孫嘉明（右3）、台北市長蔣萬安（左3）共同擔任2/21中華隊開幕戰開球嘉賓，與球員陳文杰（右2）、徐若熙（左2）及長榮空服員為中華隊加油。（長榮航空提供）

2025/02/21 22:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕WBCQ世界棒球經典賽資格賽於今天（21日）在台北大巨蛋開打，主辦單位邀請長榮航空孫嘉明總經理與台北市蔣萬安市長共同擔任開幕戰的開球嘉賓，為精彩賽事揭開序幕。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空去年與大家共同見證了中華隊世界棒球12強（P12）勇奪世界冠軍，對身為贊助企業意義格外重大。他說，長榮航空期能持續投入自身的資源，為推動台灣體育賽事盡一份心力，今年很榮幸再成為2025年WBCQ世界棒球經典賽資格賽官方唯一指定的國籍航空公司，長榮航空的空服員也再度參與拍攝賽事觀賽前安全須知影片 在此預祝中華隊力克強敵、再創佳績」。

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今天開戰的WBCQ世界棒球經典賽資格賽更是棒球界最高層級的頂尖賽事，長榮航空表示，身為賽事的官方合作夥伴，長榮航空今天在官方粉絲團舉辦集氣活動，邀請全民一起吶喊應援。

民眾只要在2月24日23時59分前，到長榮官方臉書粉絲團，留言「長榮航空與中華隊全壘打一起高飛」並TAG兩名好友，就有機會將中華隊球員及啦啦隊的限量簽名球帶回家。

長榮航空設計專屬互動CAMERA相框，在大螢幕與全場球迷一起為中華隊加油。（長榮航空提供）

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