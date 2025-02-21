經典賽》台灣隊大戰西班牙 台南棒球場湧上千人應援

民眾準備應援毛巾到台南市立棒球場看轉播，為台灣隊加油。（記者王姝琇攝）

2025/02/21 19:44

〔記者王姝琇／台南報導〕2025WBCQ世界棒球經典賽資格賽今晚開打，台南市立棒球場、南瀛綠都心公園同步轉播，棒球場下午5點前就有球迷搶先排隊，預估逾千人進場加油。

2WBCQ世界棒球經典賽資格賽開打，台灣隊迎戰西班牙、南非、尼加拉瓜勢在必得，台南市體育局今天起連續3天於市立棒球場現場直播賽事。在地品牌台灣番薯丸提供免費地瓜球兌換券3000份，加碼提供限量應援毛巾送給現場的幸運兒。

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體育局長陳良乾說，我們非常期待棒球英雄繼續為台灣爭取國際賽，今天開始有3天兩地同步轉播，希望市民一起來為我們中華隊加油。下個禮拜起，亞太棒球場主球場也要迎接韓國恐龍隊跟台灣6支職棒進行交流賽，歡迎市民一起來為我們的國家加油。

黃姓民眾說，下班後就趕來市立棒球場看轉播，應援毛巾是一定要的，而且連續3天都會前來為台灣隊加油。

民眾湧進台南市立棒球為台灣隊加油。（記者王姝琇攝）

在地品牌台灣番薯丸提供免費地瓜球兌換券3000份，並加碼提供限量應援毛巾送給現場的幸運兒。 （記者王姝琇攝）

台南市立棒球場湧進逾千人看轉播，為台灣隊加油。（記者王姝琇攝）

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