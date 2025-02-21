為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    經典賽》台灣隊大戰西班牙 台南棒球場湧上千人應援

    民眾準備應援毛巾到台南市立棒球場看轉播，為台灣隊加油。（記者王姝琇攝）

    民眾準備應援毛巾到台南市立棒球場看轉播，為台灣隊加油。（記者王姝琇攝）

    2025/02/21 19:44

    〔記者王姝琇／台南報導〕2025WBCQ世界棒球經典賽資格賽今晚開打，台南市立棒球場、南瀛綠都心公園同步轉播，棒球場下午5點前就有球迷搶先排隊，預估逾千人進場加油。

    2WBCQ世界棒球經典賽資格賽開打，台灣隊迎戰西班牙、南非、尼加拉瓜勢在必得，台南市體育局今天起連續3天於市立棒球場現場直播賽事。在地品牌台灣番薯丸提供免費地瓜球兌換券3000份，加碼提供限量應援毛巾送給現場的幸運兒。

    體育局長陳良乾說，我們非常期待棒球英雄繼續為台灣爭取國際賽，今天開始有3天兩地同步轉播，希望市民一起來為我們中華隊加油。下個禮拜起，亞太棒球場主球場也要迎接韓國恐龍隊跟台灣6支職棒進行交流賽，歡迎市民一起來為我們的國家加油。

    黃姓民眾說，下班後就趕來市立棒球場看轉播，應援毛巾是一定要的，而且連續3天都會前來為台灣隊加油。

    民眾湧進台南市立棒球為台灣隊加油。（記者王姝琇攝）

    民眾湧進台南市立棒球為台灣隊加油。（記者王姝琇攝）

    在地品牌台灣番薯丸提供免費地瓜球兌換券3000份，並加碼提供限量應援毛巾送給現場的幸運兒。 （記者王姝琇攝）

    在地品牌台灣番薯丸提供免費地瓜球兌換券3000份，並加碼提供限量應援毛巾送給現場的幸運兒。 （記者王姝琇攝）

    台南市立棒球場湧進逾千人看轉播，為台灣隊加油。（記者王姝琇攝）

    台南市立棒球場湧進逾千人看轉播，為台灣隊加油。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播